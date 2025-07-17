中島健人宣布台灣開唱！登國寶級美男第一名：實現8年心願

中島健人才獲選為國寶級美男成人部門第一名。（翻攝自ViVi X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣偶像中島健人日前才剛獲選為ViVi雜誌「國寶級美男」ADULT部門第一名，他開心的說這是他8年來的心願，如今成真非常開心。而他今天（17日）也宣布另一個好消息，將於9月14日（日）在新莊Zepp New Taipei舉辦個人演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，這是他時隔一年再度來台演出，更是他首度以歌手名義在海外舉辦專場演唱會，備受歌迷矚目。

中島健人於2011年以星達拓旗下男子偶像團體「Sexy Zone」（現名為「timelesz」）成員身份正式出道，當時年僅17歲，暱稱「ケンティー（Kenty）」的他憑藉亮眼外型、風趣個性與一連串「神對應」的魅力時刻，迅速擄獲大批觀眾的心，成為新世代偶像的象徵。

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中島健人首場海演唱會就在台灣。（大鴻藝術提供）

自2024年3月自團體畢業後，他全力投入個人發展，在戲劇與音樂領域持續展現嶄新風貌，2023年盛夏，他與黑暗系搖滾音樂人Tatsuya Kitani共組雙人音樂組合「GEMN」，並為超人氣動畫《【我推的孩子】》第二季獻唱主題曲U《Fatal》。該曲以其魔性旋律與魅力舞蹈掀起全球社群模仿熱潮，引發高度關注。緊接著，他又在主演日劇《しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～（暫譯：反正與我無關～某位律師的真實工作）》中，化名「HITOGOTO」推出虛擬音樂企劃，顯露出獨一無二的才華，持續展現靈活多樣的音樂動向與素養。

2024年聖誕節，他正式推出首張個人專輯《N / bias》，這張專輯不僅承載他一路以來的真實經歷與內心情感，更象徵他決心衝破大眾對「中島健人」的既定印象，展現從偶像框架中蛻變而出的真我。專輯中收錄的作品坦率地描繪人們心中可能潛藏的陰影，同時也傳達出對未來的希望與信念，是一張極具個人色彩的創作結晶。今年1月，他於東京有明體育館舉辦《N / bias》發片紀念演唱會，吸引3天近6萬名觀眾到場支持，門票迅速完售，氣勢驚人。

中島健人去年來台開見面會，掀起熱潮。（翻攝自中島健人STAFF X）

其實早在去年3月，他便曾為戲劇見面會活動造訪台灣，當時大量歌迷湧入松山機場熱烈迎接，令他對台灣歌迷的熱情印象深刻，開心比出經典招牌動作「Sexy thank you」，並親口承諾：「一定會盡快再來！」這次他終於實現約定，將帶著最真實的自己，再次站上台灣舞台，邀請所有支持他的歌迷一同見證屬於他的全新篇章。

｜演出時間：2025年9月14日（日）17:00開場 / 18:00開演

｜演出地點：Zepp New Taipei

｜票 價：1F站席 NT$ 3,200 / 2F座席A區 NT$ 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,000 / 2F站席 NT$ 2,800 / 身心障礙優惠席 NT$ 1,600

｜售票時間：

台灣在住登記抽選：2025年7月17日（四）15:00～2025年7月23日（三）13:00

全球登記抽選：2025年7月28日（一）13:00～2025年7月30日（三）13:00

一般販售：2025年8月13日（三）12:00

※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

｜登記抽選：https://reurl.cc/DqNVkR

｜一般販售：https://reurl.cc/LavkK7

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