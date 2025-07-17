249萬動物系YTR驚傳驟逝！「生前曾遭嚴重網暴」丈夫淚揭死訊

美國動物救援YTR米凱拉雷恩斯驚傳驟逝，得年29歲。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名YTR、動物救援者米凱拉雷恩斯（Mikayla Raines）以YT頻道《Save A Fox》走紅，坐擁249萬名粉絲。怎料近日卻傳出死訊，米凱拉的丈夫伊桑雷恩斯（Ethan Raines）證實她於自家農場輕生離世，得年29歲，消息震驚外界。

據外媒報導，米凱拉生前致力於動物救援及保護野生動物等活動，還成立非營利動物保護組織「Save A Fox」，她經常在同名頻道分享與動物的互動日常。然而，善良的米凱拉並未被上天眷顧，不僅從小就飽受自閉症所苦，近年還頻遭同行及身邊好友網路霸凌，受不了輿論壓力的米凱拉最終選擇離開人世。

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米凱拉的丈夫在頻道悲慟證實妻子死訊，強調仍會繼續從事動物救援。（翻攝自YT）

米凱拉丈夫伊桑近日也在頻道《Save A Fox》悲痛證實妻子死訊，他也強調頻道的動物救援活動不會停止，「Save A Fox會繼續前進，我相信我們能為這個世界帶來更多光明，我們也將為了米凱拉而努力」，一席話感動大批網友，紛紛湧入捐款。

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