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簡立喆回母校演講被放鴿子 世新成報：犯了不該犯的錯

前主播簡立喆回母校演講卻被放鴿子。（翻攝自臉書）前主播簡立喆回母校演講卻被放鴿子。（翻攝自臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕東森新聞台前主播簡立喆畢業於世新大學，16日發文透露被母校學弟妹放鴿子，且對方給的理由及後續處理態度讓她很錯愕。世新大學第47屆成報新聞社發聲明坦言，由於他們的嚴重疏失，導致名主播簡立喆用心履行承諾前來演講卻撲空，成報新聞社全體社員謹在此再次正式向簡立喆及關心的各界人士，表達最深切的歉意。

前主播簡立喆回母校演講卻被放鴿子，世新大學第47屆成報新聞社發聲明坦言犯了不該犯的錯。（記者林曉雲翻攝）前主播簡立喆回母校演講卻被放鴿子，世新大學第47屆成報新聞社發聲明坦言犯了不該犯的錯。（記者林曉雲翻攝）

聲明表示，錯誤既已造成，將誠實面對，不為自己尋求任何藉口或理由，因為他們的幹部，犯了這個不該犯的錯誤，導致簡立喆在未獲通知營隊改期的情況下提前返台，最終卻未能參與，造成困擾與實質損失，此為規劃與溝通上的重大疏失，實屬不應原諒的過錯。

聲明指出，簡立喆也是學姊，願意在百忙之中抽空支持，對他們而言是莫大的鼓勵與榮幸，然而他們卻辜負學姊的信任與期待，讓學姊承受了原本不該有的失望與困擾，他們感到無比羞愧，也深感抱歉，這次錯誤，確實是他們負責幹部的疏忽，也是整個社團在流程管理上的失職，更反映出他們在細節處理與態度上的不足。

第47屆成報社聞社表示，再多的道歉也無法真正彌補學姊的感受，但仍希望學姊能感受到他們最真誠的歉意與懊悔，並懇請給他們一次痛定思痛、學習與彌補的機會，除了已聯繫簡立喆表達最誠摯的歉意，並嚴肅檢討此這次事件的流程與決策疏漏，指導老師與社長也要求全體社員深刻反省，更加謹慎細心地面對每一次對外溝通與安排，確保所有與師長、校友的合作都能妥善負責，絕不讓相似的錯誤再次發生。

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