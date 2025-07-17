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集體性侵被判3年6個月 前NCT文泰一竟不服上訴

NCT前成員文泰一今（17）日遭韓媒爆料，因他不滿判刑結果而提出上訴。（翻攝自IG）NCT前成員文泰一今（17）日遭韓媒爆料，因他不滿判刑結果而提出上訴。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是韓國大型男團NCT主唱成員的文泰一，去年因集體性侵醜聞，形象一夕崩塌。法院近日宣判他因涉與兩名友人共同性侵一名來韓旅遊的中國女子，遭判3年6個月徒刑並當庭收押。然而，判決才剛落定，他就透過律師遞交上訴，引發外界譁然。

根據韓媒報導，一審結果出爐後，不僅檢方認為刑期過輕，文泰一本人也對結果表示不滿，選擇提出抗告。法院在15日收到檢方與其他兩名被告的上訴狀，文泰一則於隔日加入上訴行列。案件目前進入二審程序，預料雙方將針對量刑與事證展開更激烈攻防。

據了解，在庭審期間他已坦承所有指控，並對被害人表達歉意，但這番懺悔仍無法挽回外界對他的信任，如今又執意上訴，令社會輿論再度沸騰，未來命運走向也備受關注。文泰一自2016年以NCT U出道，後加入NCT 127，是隊內重要的主唱之一。醜聞爆發後，所屬經紀公司SM娛樂火速切割，並宣布解除合約。

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