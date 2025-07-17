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娛樂 日韓

柳承龍大手筆請客！揪梁世宗裸體泡湯：什麼都看過了

〔記者廖俐惠／台北報導〕Disney+冒險動作韓劇《下流大盜》昨天（16日）一口氣上線前三集，由柳承龍、梁世宗、林秀晶領銜主演。飾演叔叔寬石的柳承龍坦言自己不但是原作漫畫作者的粉絲，更是導演姜侖成的死忠觀眾，真情告白：「去年導演的《地下菁英》我可是每週三都準時追更！」甚至主動在臉書私訊導演表達喜愛，兩人也就此結緣。這次能出演《下流大盜》，柳承龍感動直呼：「簡直像作夢一樣，根本沒理由拒絕！」

林秀晶在《下流大盜》中復古感十足。（Disney+提供）林秀晶在《下流大盜》中復古感十足。（Disney+提供）

故事設定於1977年，以一艘沉沒在外海的古代寶船為開端，講述叔姪檔吳寬石與吳熙東聽聞寶藏傳聞後，決定南下木浦展開奪寶行動，卻在啟程前就捲入黑幫與海上勢力的雙重威脅。與柳承龍搭檔的「國民老么」梁世宗在劇中飾演姪子熙東，從《我的女神室友斗娜》裡的暖男大學生，到《下流大盜》裡滿口標準方言的草根痞子，角色跨度之大讓網友驚呼根本判若兩人。

柳承龍稱能演出《下流大盜》像作夢。（Disney+提供）柳承龍稱能演出《下流大盜》像作夢。（Disney+提供）

叔姪檔在戲裡鬥智鬥狠、戲外卻情同父子，兩人日前登上廣播節目為戲宣傳，分享為了培養感情，他們曾一起挑戰走完近100公里的濟州島偶來小路，柳承龍認為一起走路是能建立深厚感情的方式之一，開玩笑表示：「其實原本是想透過這樣的旅程更親近，但誰知道梁世宗一開始就戴著耳機自己走掉了。」除了拍戲，他們也一起看了許多表演、展覽、吃美食等，而這些活動全都是柳承龍大手筆請客。梁世宗加碼透露兩人還相約泡澡堂，笑認「沒錯！我們彼此什麼都看過了」，更大讚柳承龍是「像靈魂伴侶一樣的存在」，總是不吝分享人生建議。

柳承龍（右）、梁世宗在《下流大盜》演出叔姪，戲外情同父子。（Disney+提供）柳承龍（右）、梁世宗在《下流大盜》演出叔姪，戲外情同父子。（Disney+提供）

在《下流大盜》出演主要女性角色的「國民初戀元祖」林秀晶這次也一改清新形象，飾演為慾望不擇手段的會長夫人，與柳承龍繼《妻人太甚》後時隔13年再度合作、默契升級，甚至只要一個眼神就能理解彼此的想法，柳承龍更對於林秀晶在《下流大盜》的演出有滿滿崇拜「有時她的表演太精彩了，我甚至會要求重拍一次，只為了再看一遍！」直言林秀晶的角色「堪稱是代表作」，甚至羨慕表示如果自己是女演員也絕對會搶著出演。

林秀晶坦言「從髮型、妝容到服裝、飾品，為了體現70年代女性，能戴的我全都戴了」劇中的她以蓬鬆的前梳捲髮、烈焰紅唇、瑪莉珍高跟鞋與漆皮口金包示人，留下深刻搶眼的印象。為了還原70年代的韓國，製作團隊也遠赴木浦市實地取景，從街道、店鋪到交通工具，細節講究到令人驚嘆，而不只場景考究，連陶瓷道具的陳列方式都刻意模仿當年生活習慣，營造出「正在使用中」的生活感，讓觀眾直呼「彷彿真的回到那個年代！」

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