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本土劇娜美慘遭職場性騷擾 導演性暗示：我等一下就撞妳

八點檔演員張家瑋因身材火辣、臉蛋亮眼而被稱為「本土劇娜美」。（翻攝自IG）八點檔演員張家瑋因身材火辣、臉蛋亮眼而被稱為「本土劇娜美」。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在八點檔圈內以火辣外型與精緻五官著名的張家瑋，具有「本土劇娜美」之稱，近日她在節目上吐露多年來的職場辛酸，引發外界關注。從鏡頭前的光鮮亮麗，到私下拍戲時的委屈忍耐，張家瑋坦言，自己曾屢次在工作現場遭受不當言行，身心都留下陰影，其中一次拍攝現場的經歷令她記憶猶新。

一名飾演老大的男演員，在排戲時突然要求她伸出手，原以為是演練情節，沒想到對方卻公然摳她手心，並語帶曖昧地稱讚「手很嫩」，這突如其來的親密舉動讓她感到十分不適。儘管內心抗拒，她仍強忍情緒，以笑容掩飾尷尬，避免提高衝突。

張家瑋在近日播出節目《阿姐萬歲》中分享曾遭受職場性騷擾的經歷。（翻攝自YouTube）張家瑋在近日播出節目《阿姐萬歲》中分享曾遭受職場性騷擾的經歷。（翻攝自YouTube）

然而最讓她崩潰的，是一場戲中導演的粗暴言語。當時她與一位身體欠佳的前輩拍攝撞肩橋段，因擔心對方健康狀況，她選擇減輕力道。沒想到導演竟多次怒罵：「妳是很久沒被撞嗎？不撞大力點我等一下就撞妳！」這句話當下讓她不知所措，直到事後才驚覺其中藏有明顯的性暗示，內心頓時全面潰堤。

張家瑋透過這次坦白，呼籲演藝圈正視拍攝現場的性別權益問題，不該再讓演員為了怕丟工作而忍氣吞聲。她表示，希望藉由自身的經驗，讓更多人勇敢發聲，守護應有的尊嚴與安全。

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