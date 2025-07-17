日票選「20至30歲最辣韓星」第一名是她！BLACKPINK竟無人上榜

TWICE成員Sana（左起）、IVE成員張員瑛、LE SSERAFIM成員Kazuha，被票選為20代最辣韓星前3名。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日網「rankingoo」近日建立一則最新票選活動，主題為「20代最辣韓國女星」，將從20至30歲間的韓國女星進行票選，邀請超過兩千名各年齡層的日本網友參與，結果出爐後令人深感意外的是，南韓女子天團BLACKPINK中的4位皆未上榜。

TWICE成員周子瑜（左）、STAYC成員尹勢銀（右）為20代最辣韓星第4至5名。（翻攝自IG）

Kepler成員沈小婷（左起）、aespa成員Karina、ILLIT成員Minju、演員朴智厚、ITZY成員Yuna，被票選為20代最辣韓星5至10名。（翻攝自IG）

日網票選出「20代最辣韓國女星」前10名結果出爐，第一名由TWICE日籍成員「SANA」湊崎紗夏拔得頭籌；第二名為IVE成員張員瑛；第三名為LE SSERAFIM成員「Kazuha」中村一葉；第四名為TWICE成員周子瑜；第五名則是STAYC成員「SEEUN」尹勢銀；第六名為Kepler成員沈小婷；第七名為aespa成員「Karina」劉知珉；第八名為ILLITt成員「Minju」朴慜柱、第九名為演員朴智厚；最後第十名由ITZY成員「Yuna」申有娜奪下。

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在日網票選的20代最辣韓星名單中，BLACKPINK全員皆未上榜。（路透）

令人意外的是，BLACKPINK當中除了JISOO已滿30歲，不在票選範圍，其餘成員竟全沒上榜，且上榜的很多都是剛出道、剛滿20歲的女團成員。粉絲認為，這結果顯示出日本市場對於「辣」的定義與其他國家略有不同，且日網對於深耕日本市場的TWICE，支持度明顯比致力發展歐美市場的BLACKPINK高。

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