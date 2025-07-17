「最美郭襄」李綺虹罕露面   粉絲驚訝認不出  

曾被封為「最美郭襄」的1994年港姐季軍李綺虹，近年毫不介意別人目光，昨她曬出最新照片，網友驚喊認不出。（翻攝自李綺虹IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕1994年港姐季軍李綺虹代表作是TVB電視劇《神鵰俠侶》飾演郭襄，劇中甜美性格非常討喜而被封為「最美郭襄」，但活躍香港娛樂圈10年後結婚回加拿大定居，專心相夫教子，並任職精神科護理士，幾乎絕跡娛樂圈。

李綺虹早年點子多，近年專心做自己，IG超過1年沒更新外貌，近日上傳在加拿大游泳跑步照片，素顏上陣展現最真實狀態，有網友直指已認不出這位前港姐季軍。

請繼續往下閱讀...

1994年港姐季軍李綺虹當年外貌清純可愛。（香港星島日報）

翻出李綺虹一次在IG上傳照片，已是去年4月的事，當時她還在香港，自去年出席電影《今天應該很高興》記者會後，李綺虹神隱至今，近日終於上傳近照，照片幾乎全是頭髮盡濕、在海邊拍照，原來李綺虹向高難度挑戰暴跌急流，更打趣表示：「或者有一天我會因此失蹤。」

她曾與黎明和拍《阿Sir早晨》當女主角。（香港星島日報）

李綺虹近年毫不介意別人目光，認為做自己已經足夠，生活滿足快樂，和外籍老公仍然十分恩愛，常在曝光照片中見到李綺虹和丈夫甜蜜合影，雙方都笑容滿面。不少網友覺得李綺虹認清自己所要十分幸福，但亦有粉絲指已認不出這是李綺虹。

今年55歲李綺虹過往曾被TVB力捧，與黎明拍攝《阿Sir早晨》當女主角，亦與另一位男神黃子華合拍《絕代商驕》，曾透露2002年因家族遺傳及工作壓力罹患憂鬱症，回加拿大後歸於平淡，居住在距離溫哥華約３小時車程的小鎮。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法