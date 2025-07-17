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娛樂 最新消息

鳳梨遭槍擊非首例 這些網紅也曾無故慘遇襲

網紅鳳梨與老婆近日慘遭槍擊，所幸身體無大礙。（翻攝自FB）網紅鳳梨與老婆近日慘遭槍擊，所幸身體無大礙。（翻攝自FB）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸因敢言有趣的性格，在網路上具有超高人氣。近日，他與妻子被傳出在嘉義街頭遭歹徒騎機車尾隨，甚至對他連開12槍，所幸他身體無大礙，已發文向外界報平安，「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人」，第二次回覆：「禍不及家人，今天這樣的動作，過了」。然而，網紅遇襲事件，鳳梨並非首例。

百萬網紅蔡阿嘎與老婆二伯2020年3月曾無故遭毆打。（翻攝自FB）百萬網紅蔡阿嘎與老婆二伯2020年3月曾無故遭毆打。（翻攝自FB）

網紅圈風光亮眼，卻也暗藏危機！百萬訂閱YouTuber蔡阿嘎，2020年3月騎機車載著懷孕妻子「二伯」外出，竟無故遭人拿鐵鎚重擊，雙雙掛彩。主嫌坦言是因看不慣蔡阿嘎的影片「沒以前有趣」，甚至覺得「欠修理」，竟出資30萬找人「教訓」他。涉案三人最終獲判5至6個月徒刑，可折抵罰金。

館長陳之漢2020年8月準備離開林口的健身房時，慘遭槍擊，傷勢嚴重。（翻攝自YouTube）館長陳之漢2020年8月準備離開林口的健身房時，慘遭槍擊，傷勢嚴重。（翻攝自YouTube）

健身網紅「館長」陳之漢4年前深夜遭槍擊事件，如今也再度被翻出。2020年8月28日凌晨，館長結束林口健身房的一日行程，準備返家時，竟遭埋伏多時的槍手劉丞浩連開三槍，子彈貫穿手臂與小腿，重傷倒地。即便傷勢嚴重，他仍強撐著開啟直播，情緒激動地喊話要粉絲幫忙照顧家人，畫面一度讓人以為他恐怕命不久矣。

網紅陳沂去年2月遭嫌犯跟蹤打頭。（翻攝自FB）網紅陳沂去年2月遭嫌犯跟蹤打頭。（翻攝自FB）

除此之外，時常語出驚人的網紅陳沂，去年2月也曾在自宅門口被陌生人無故攻擊頭部。兇嫌供稱喝醉後誤認陳沂是交友軟體中的舊怨對象，才會動手。雖主嫌逃逸無蹤，協助駕車的共犯則遭起訴。

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