晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優揭露拍攝內幕 「連2天激戰」苦喊：在燃燒生命

北野未奈揭露AV女優拍攝工時。（翻攝自IG）北野未奈揭露AV女優拍攝工時。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名AV女優北野未奈擁有精緻臉蛋及H級傲人上圍，2021年出道後便迅速打開知名度。近日她在IG限時動態開放網友提問，揭露拍片背後的辛酸，自嘲「我這是在燃燒生命啊！」

北野未奈透露，拍攝一部AV的工時其實遠比外界想像來得長，她以自身情況為例，通常是早上8點進棚，一路拍到晚上10點才收工，雖然偶爾會提早結束，但這種情況並不常見。然而，若將整個工作日的準備過程也涵蓋在內的話，她在清晨6點就要起床準備，返家收拾完往往已經到隔天凌晨1點半左右，甚至曾遇過連續兩天拍攝的情況，等於才休息沒多久，隔天一早又要打起精神進棚激戰。

AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》網站指出，北野未奈目前屬於企劃單體女優，工作排程會較為緊湊，再加上她敬業又珍惜工作機會，所以是有可能連續2天工作的，達人回憶起去年，北野未奈來台辦攝影會時，她的整個嗓子全啞了，就是因為活動前一天才剛拍完片，叫得太賣力才導致失聲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中