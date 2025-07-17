AV女優揭露拍攝內幕 「連2天激戰」苦喊：在燃燒生命

北野未奈揭露AV女優拍攝工時。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名AV女優北野未奈擁有精緻臉蛋及H級傲人上圍，2021年出道後便迅速打開知名度。近日她在IG限時動態開放網友提問，揭露拍片背後的辛酸，自嘲「我這是在燃燒生命啊！」

北野未奈透露，拍攝一部AV的工時其實遠比外界想像來得長，她以自身情況為例，通常是早上8點進棚，一路拍到晚上10點才收工，雖然偶爾會提早結束，但這種情況並不常見。然而，若將整個工作日的準備過程也涵蓋在內的話，她在清晨6點就要起床準備，返家收拾完往往已經到隔天凌晨1點半左右，甚至曾遇過連續兩天拍攝的情況，等於才休息沒多久，隔天一早又要打起精神進棚激戰。

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AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》網站指出，北野未奈目前屬於企劃單體女優，工作排程會較為緊湊，再加上她敬業又珍惜工作機會，所以是有可能連續2天工作的，達人回憶起去年，北野未奈來台辦攝影會時，她的整個嗓子全啞了，就是因為活動前一天才剛拍完片，叫得太賣力才導致失聲。

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