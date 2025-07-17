歷經12次化療！兩性作家突認已交代後事 小彤人生願望曝

〔記者林欣穎／台北報導〕去年在抗癌中度過60歲生日的兩性愛情作家小彤，這一年重新思考人生意義與自我價值，也整理出環遊世界、器官捐贈、幫助100個人等8大願望清單；總是積極樂觀、同時習慣凡事做好打算的她，近期更對家人交代若有一天她離開了：「告別式簡單辦理，塔位希望在台北，跟老公女兒比較近，目前正在尋找物色中。」

小彤說，她不懼怕癌症，只是對於胰臟癌這個復發和轉移機率相當高的大魔王，自己不敢掉以輕心，也同時預先為身後事做好規劃；她的生命清單第一項、同時也已經完成的，就是簽署器官捐贈、安寧與放棄急救，離開後成為大體老師。

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小彤分享人生願望清單。（馬可孛羅公關提供）

其次，她也跟家人交代了告別式要從簡，去年在治療過程中遭逢喪父之痛的小彤說：「爸爸的離開，讓我體會到喪禮的繁瑣，所以我已經交代老公，將來我若走了，簡單火化即可；最近正在幫自己找塔位，本來想放在父親旁邊，但被葬儀社勸退，因為我老公和女兒都住台北，建議我在台北物色，將來他們要來看我比較方便。」

小彤還立下在接下來的日子裡幫助100個人的宏願：「不管我的時間還有多久，不管是錢財或其他方式，我都希望能盡己之力幫助別人。」

她長期捐款「普仁基金會」贊助國高中生助學金，因擔心胰臟癌五年存活率極低，她直接一次捐款五年給三個孩子；日前過馬路時遇到一位自己推輪椅的燒傷患者，小彤主動上前表示想幫忙，就這樣一路推著對方、一起聊天走到捷運站，雖然對方一直婉拒，她還是把身上有的六千元硬塞給對方。

小彤分享人生願望清單。（馬可孛羅公關提供）

小彤經歷過12次化療的辛苦，也從台大疼痛科名譽教授醫師孫維仁口中，得知癌末的病友，非常疼痛難耐，但阻斷神經的疼痛治療是自費項目，很多病友無力負擔，於是她規劃了一筆200萬的預算：「做這技術的醫院很少，只要癌友經台大醫院孫醫師評估需要，我會全力贊助他們。」

再來，就是世界這麼大，她想出去看一看。小彤說：「人生就是一場體驗，我想去埃及看金字塔、去冰島看極光、搭郵輪環遊世界，但遠程旅行需要經過醫生的同意。」所以她會努力維持健康，希望能有機會去英國劍橋大學熟齡遊學幾個月，小彤笑說：「徐志摩是我的偶像，我高中時期還曾經夢想有時光機，可以回到他的時代從陸小曼手中搶下他，哈！他的詩集，他的文章，我幾乎都背了起來，只是過去數十年來一直忙著打拚，想要退休後好好去住個一兩年，過過徐志摩曾經活過的日子。」

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