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「小趙麗穎」戴944萬耳環炫富！珠寶鑑定只值1246元

黃楊鈿甜所配戴的耳環引起爭議。（翻攝自微博）黃楊鈿甜所配戴的耳環引起爭議。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「小趙麗穎」之稱的中國17歲女星黃楊鈿甜，因主演《五福臨門》打開知名度，沒想到隨即就爆出因配戴價值高達230萬人民幣（約新台幣944萬元）的天價耳環，讓曾是公務員的父親被懷疑貪汙。對此，日前相關單位公布調查結果，原來耳環是山寨貨玻璃製品。

四川雅安市聯合工作組16日公布調查結果，指出黃楊鈿甜所配戴的耳環，是黃楊鈿甜母親的朋友於2016年贈送，經中國國家珠寶檢測機構鑑定，證實為仿冒GRAFF的山寨品，珠寶部分其實是玻璃材質，價值超過人民幣300元（約新台幣1246元），至於黃楊鈿甜曾PO出的上億別墅，只是她多年前路過隨手拍的。

另外，黃楊鈿甜的父親也被查出涉及2項違法問題，其父親在任職公務員期間，曾與其他3名公職人員以親屬名義共同成立公司，總利潤12萬元人民幣（約新台幣49.8萬元），其父配得的3萬元（約新台幣12.4萬元）違規所得，已被監察機關沒收。此外，黃楊鈿甜隱瞞違法生育二胎的事實，由於相關處罰規定已經廢止，現行法律無法追究其責任。

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