辛曉琪6月低調住院 鬆口已康復「凡事老天自有安排」

辛曉琪上午發文透露上個月初住院，現在已康復。（翻攝自辛曉琪臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深歌手辛曉琪今（17）日上午無預警在臉書發文透露上個月初住院，現在已康復，請大家不要擔心。

發文中，辛曉琪描述住院期間病房點滴，透露住院期間每天都會安排一些檢查，「班長推著輪椅來接我，我們推出病房要去搭電梯，遠遠看到一名穿制服戴口罩的男子，直覺是葬儀社的人，行至該病房門口，餘光看到逝者遺體覆蓋著深棕色的布已推至病房門口，而我未作停留心中默默致哀快速通過，家屬平靜，其他人照常。」

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做完檢查回到房間，辛曉琪心中泛起些許惆悵，感嘆人一生再風光無限，走時都一樣，帶不走一片雲彩，這個世界風照吹，雨照下，人們照常生活。

辛曉琪說，住院期間家人朋友的陪伴，出院閨蜜做了很多補氣、高蛋白質的食物，讓她可以很快的調理恢復元氣，這些都銘記於心，她相信凡事老天自有安排，「經由這次，也讓平常已經很注意很在乎很保養很自律的我，重新思考調整了該調整的。」

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