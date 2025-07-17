「七天七夜兩千萬」女星自爆被潛規則 不從就刪光戲份

〔記者王靖惟／台北報導〕40歲中國女星戚薇曾參加《乘風破浪的姐姐》人氣扶搖直上，日前在節目中分享自己遭遇潛規則的經歷，她稱2010年拍攝古裝劇時有一位煤老板投資人向她提出荒謬要求，要求她陪同赴澳門度假七天七夜，事成之後將為劇組帶來500萬的投資。

戚薇自稱曾遇潛規則，被要求陪投資人赴澳門度假七天七夜。（圖翻攝自微博）

向來有話直說的戚薇，稱一位投資人提出以500萬人民幣（約新台幣2200萬元）為代價，要求她陪同前往澳門「度假」七天七夜。製片方受煤老闆指使暗示戚薇，只要答應前途將會不可限量。反之若是拒絕，就會刪除她在劇中的所有戲份。

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戚薇聽聞後感到震驚和憤怒，毫不猶豫地拒絕了。但後續劇組卻用刪減戲份來威脅她。戚薇面對威脅表示「我寧願不要這個角色，也不願出賣自己的靈魂。」堅決維護自己的尊嚴，而戲劇上映後，戚薇發現確實大幅度刪減許多鏡頭，自己的打戲則被剪得支離破碎，戚薇痛心表示「那都是心血」。後來戚薇在節目中透露，提出這個要求的是副導演，劇組在宣傳時也刪除了關於她的相關內容，甚至沒有邀請她參加發布會，就是為了掩蓋這一醜聞。

而後，戚薇並沒有放棄自己的演藝事業，並於2011年憑藉現代偶像劇《夏家三千金》一炮而紅，並嫁給韓國藝人李承鉉，現在則有自己的美好的家庭生活。

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