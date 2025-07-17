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炎亞綸酸「法盲、北七」不認偷拍 被嗆緩刑期間閉上嘴

炎亞綸爭議不斷（翻攝自炎亞綸IG））炎亞綸爭議不斷（翻攝自炎亞綸IG））

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人炎亞綸日前在Threads發文談論「南京紅姐」，有網友提及他去年涉嫌偷拍、散佈少年私密片遭判緩刑確定，他竟直言本來就沒什麼事，「法盲」才覺得是個事，反被律師網友反嗆。

有網友曝光炎亞綸日前在Threads寫下：「那個什麼姐的新聞到底有什麼好關心的啊，無聊死。」底下馬上有人曝他被判緩刑新聞說：「我以前也覺得這到底有什麼好關心的。」炎亞綸接著回應：「對啊，本來就沒什麼事，法盲才覺得是個事。」儼然覺得此人應該是他粉絲。

「南京紅姐」假扮女性、化濃妝，藉由變聲器、美顏濾鏡與虛構人設吸引男性受害者上門。（翻攝自微博）「南京紅姐」假扮女性、化濃妝，藉由變聲器、美顏濾鏡與虛構人設吸引男性受害者上門。（翻攝自微博）

沒想到有律師網友不滿說：「緩刑等於有罪判決，叫做沒什麼事？」豈料炎亞綸沒在怕回嗆：「真是太淺了。」引來該名律師網友公開炎亞綸認罪賠錢新聞說：「大哥，你認罪和賠錢了欸，緩刑期間就乖乖閉上嘴，沒有人會把你當啞巴，另外小弟弟是律師啦！哪裡淺？」

隨後也有網友跟進留言：「偷拍性愛影片真的很不應該，尤其是跟未成年的！」引來炎亞綸開嗆：「就沒有偷拍哩洗勒睏喔，北七。」數度和網友對嗆。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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