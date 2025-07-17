69歲綠葉王非死於漸凍症 遺孀悲曝驟逝真相「早簽好遺體捐贈」

港星吳博君早年常在港劇飾演綠葉角色，家屬證實已於7月2日過世。（香港星島日報）

〔記者邱奕欽／台北報導〕69歲香港TVB前藝人吳博君曾是台內有名的「綠葉王」，2018年罹患罕見疾病漸凍人症，行動不便生活大受影響，豈料2日卻傳出病逝噩耗，家屬遵照他生前遺願，直到14日告別式後才向外界公布死訊。如今，吳博君遺孀首度揭露真正死因，並非外傳的漸凍症，而是2年前確診的膀胱癌，在病況急轉直下前選擇返家安詳離世，更透露吳博君早於2018年就簽下遺體捐贈同意書。

吳博君遺孀揭丈夫病逝前兩年罹患膀胱癌。（翻攝自YouTube）

吳博君遺孀透露，丈夫罹癌後選擇以舒緩治療方式維持生命，直到過世前3週才病情惡化，所幸過程中未曾痛苦，如同「嬰兒般睡著了！」遺孀表示，吳博君生前曾反覆叮嚀她「要照顧好自己」，即便離世前仍心繫她一人生活是否安好。至於遺體捐出，遺孀感慨吳博君早早簽下意願卡，認為離世後遺愛人間，「既然走了，能讓身體有用，那是最好的事。」

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事實上，吳博君近年因醫療費用龐大，一度陷入經濟困境，曾絕望表示「只想等死」，所幸在慈善基金會與圈內好友幫助下募得善款，撐過治療關卡；患有小兒麻痺症的遺孀如今則選擇暫時休養，感謝社會各界支持，也坦言「這七年我受了很多苦」，未來將以丈夫遺願為念，好好照顧自己。

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