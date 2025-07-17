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娛樂 星座

2025命運轉捩點來了！12星座下半年大翻身 開運關鍵一次看

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025年已過半，許多人或許在上半年感到壓力重重、運勢不如預期，不過下半年仍有翻轉契機。星座專家白瑜老師在《11點熱吵店》中分享火象、風象、水象、土象四大星座象限的整體能量場將出現明顯轉變，想要把握下半年機會、穩定情緒、甚至開運轉運，不妨從星象特質與生活節奏著手，調整行動步調與心態，有助於迎來全新局面。

星座專家白瑜。（翻攝自臉書）星座專家白瑜。（翻攝自臉書）

【風象星座】雙子、天秤、水瓶－提升判斷力，避開人際地雷

風象星座在今年面臨最需關注的，是人際互動與社交選擇，雖然表面看似貴人多、機會滿天飛，但實際上也潛藏不少誤判與承諾陷阱；白瑜老師提醒，風象星座需謹慎承諾、不宜情緒性答應他人請託，避免因此造成後續壓力。

針對開運方式，白瑜老師建議配戴藍色與白色飾品以穩定氣場，多學習新技能或透過旅行拓展視野，也有助於找回清晰判斷力。

【土象星座】金牛、處女、魔羯－穩定與深耕才是最佳策略

土象星座在2025年最重要的課題是「穩定與深耕」，今年不適合急衝或冒險，而是該待在熟悉領域進行強化與沉澱，把基礎打穩、斷捨離不必要的干擾。白瑜老師指出，這一年適合做長期規劃，重新檢視工作與生活的重心分配。

開運方式則是理財管理＋身心淨化，白瑜老師表示可以利用棕色與綠色的配件來加強穩定感，壓力大時不妨透過香氛按摩、森林療癒等放鬆儀式讓自己更回歸內在，保持能量均衡才能迎接2026的新階段。

【火象星座】牡羊、獅子、射手－壓力漸退，進入行動與成長期

火象星座在2025上半年普遍感受較強的事業壓力與自我懷疑，不過這些挑戰也為下半年打下轉機的基礎。白瑜老師指出，從下半年起，火象星座將逐步進入自由發展與累積資源的階段，是突破自我的良機，可多參與異業交流與社交活動，為未來鋪路。

白瑜老師也鬆口開運方式，可適度使用紅色或橙色元素於穿搭或配件上，提升能量與行動力。

【水象星座】巨蟹、天蠍、雙魚－情緒穩定是運勢根基

水象星座在2025年最大課題是「情緒控管」，白瑜老師指出雙魚與天蠍在工作中容易糾結於信任與背叛的問題，要特別分辨誰值得投入；巨蟹則會在家庭關係中感受到壓力，需主動花時間溝通與調和。此外，今年的財務管理也是水象不可忽略的一環，避免情緒化消費或錯估金錢使用。

開運方式白瑜老師建議，開運色為粉色與藍色，可讓水象星座沉澱內心，並透過靜心冥想、音樂療癒或自然環境來穩定氣場，情緒安定了，好運自然來。

※本文內容綜合命理專家觀點與星座象限分析，提供讀者參考之用，實際情形仍須依個人狀況判斷。   

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