「這才不像阿凡達！」皮克斯原創新作《貍想世界》預告爆笑登場

皮克斯原創新作《貍想世界》曝光首支預告。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯明年春季原創新作《貍想世界》（Hoppers）曝光首支預告，主角梅寶發現片中科學家能對人類進行「意識跳躍」到動物機器人身上時當場拿迪士尼自家賣座鉅片來自嘲：「這就像《阿凡達》嘛！」讓科學家當場回嘴：「這才不像《阿凡達》！」相當搞笑。

該片由曾以《熊熊遇見你》獲英國兒童影藝學院獎的導演丹尼爾鍾（Daniel Chong）執導，並由派珀柯達、艾美獎得主喬漢姆與《週六夜現場》的鮑比莫納漢等人配音，是一部畫風驚豔的生態冒險動畫。

請繼續往下閱讀...

《貍想世界》主角梅寶熱愛動物。（迪士尼提供）

故事講述群科學家發現了能夠「意識跳躍」到動物機器人身上的技術，當熱愛動物的少女梅寶得知一家建設公司打算摧毀當地動物棲息地時，她決定運用這項嶄新科技，將意識傳輸進一隻機械河狸體內，展開前所未見的動物世界歷險。

《貍想世界》的科學家發現能「意識跳躍」到動物機器人身上的技術。（迪士尼提供）

導演丹尼爾接受《綜藝》訪問時表示，對於是否要在預告片中開《阿凡達》玩笑，其實團隊討論過許久，「我覺得公開它有幾個好處，一來是讓觀眾知道，我們自己也知道這個設定，聽起來的確有點像《阿凡達》。」他表示，團隊的目標是讓觀眾理解這部電影的設定會「有點瘋狂，帶點戲謔幽默，並且充滿混亂與想像。」

喬漢姆配音的市長傑瑞正是片中打算摧毀動物棲息地的反派角色，導演丹尼爾表示選他來詮釋這個角色再適合不過：「他真的很有喜感，大家可能是從《廣告狂人》認識他，但其實他搞笑功力超強。老實說，他在喜劇上真的非常勇敢，我們讓他在電影裡做了不少瘋狂的事。」

皮克斯原創新作《貍想世界》前導海報。（迪士尼提供）

丹尼爾也表示，《貍想世界》將擁有所有皮克斯電影該有的標誌特徵，「這部電影將富有情感、真摯動人，也會是一部大製作。但對我來說，我希望這部片的喜劇層次能做到最極致。」電影預計2026年3月5日在台上映。

《貍想世界》首支預告：

https://youtu.be/hJnAHzo4-KI?si=vkb5mASr8dOAsysY

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法