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娛樂 音樂

議員夫人遭強力撞擊！張涵雅臉部「爆血骨折送醫」 X光一照驚見斷裂

〔記者邱奕欽／台北報導〕6度問鼎金曲獎「最佳台語女歌手」的實力派唱將張涵雅，與新竹市議員老公吳國寶婚後育有2子1女，沒想到她突分享多張照片，自爆鼻樑骨折意外，包括自拍、沾滿血跡的床單與X光片，透露在家中不慎遭兒子頭部猛撞鼻子，導致鼻骨當場骨折，所幸並未錯位也無需開刀，但她無奈笑說：「人生第一次骨折，就貢獻在鼻骨了。」

張涵雅被兒子的頭重擊導致鼻子骨折。（組合照，翻攝自IG）張涵雅被兒子的頭重擊導致鼻子骨折。（組合照，翻攝自IG）

張涵雅昨（16日）發文幽默表示「還好鼻骨很小一根也沒錯位，不用開刀！不然請整形外科順便幫我增高山根也是不錯！」語氣自嘲又堅強。不過，張涵雅也提到當下撞擊力道之大，甚至「痛到差點昏倒」，還打趣用標籤強調「#我鵝子的頭真的很硬」，讓不少粉絲又笑又心疼，留言力挺她早日康復。

張涵雅鼻部遭兒子撞擊後爆血。（組合照，翻攝自IG）張涵雅鼻部遭兒子撞擊後爆血。（組合照，翻攝自IG）

張涵雅的5張照片中可見，包括明顯骨折的X光影像、止血時用衛生紙蓋臉的畫面，還有她受傷後一臉無奈的自拍照，記錄這場「媽媽的災難日」。儘管飽受驚嚇與疼痛，張涵雅仍以堅毅又樂觀的態度面對，也讓粉絲大讚「不愧是金曲鐵肺女王，連骨折都這麼堅強！」

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