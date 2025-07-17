修杰楷開戰楊銘威！「西瓜雞湯」首秀奪冠超驚豔

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷開設YouTube頻道《修TIME》，最新一集播出找來好友楊銘威，由於兩人平時在家都是料理擔當，常常執行清冰箱任務，於是來一場料理對決，挑戰產地直送，自己的料理食材自己採摘。

楊銘威（左）和修杰楷在家都是廚藝擔當。（修TIME提供）

兩人一邊摘菜一邊上課，順道認識各種菜類，像是上了一堂大自然課程，不過才剛採一點點就汗流浹背，辛苦程度讓修杰楷大喊：「絕對要珍惜每一道菜，不要浪費食物！」他們用勞力換取食材，先是餵雞，再抓雞，再到徒手撿取母雞窩裡的雞蛋，一條龍的任務兩人展現好默契，合作無間，輕鬆過關。

請繼續往下閱讀...

修杰楷料理一把罩。（修TIME提供）

收集完食材，馬上開始料理PK，雖是比賽，但楊銘威完全放飛自我，連調味都憑感覺，還頻頻問對手修杰楷接下來要做什麼，被對方指揮也毫無意見，一個口令一個動作的節奏讓修杰楷滿頭問號，不過最後的料理也有模有樣。

楊銘威（左）和修杰楷一邊摘菜一邊上課。（修TIME提供）

而修杰楷靠現有的食材自創料理「西瓜雞湯」，首次嘗試就獲得滿堂喝采，也不負眾望的拿下勝利。更是發揮不浪費食材的精神，還將楊銘威剩下的醬汁超迅速的再做出一道料理，廚藝令人佩服。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法