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娛樂 電視

吳慷仁新戲「大尺度情慾」挑戰台劇界線！女星怒喊：民主自由跟空氣一樣

〔記者蕭方綺／台北報導〕《親密之海》由新加坡導演呂吉元與劇場導演蔡柏璋聯手執導，改編自作家胡晴舫小說《群島》，透過四位角色不同面向的情感需求，探索人在慾望、愛、孤獨與控制間的掙扎，大尺度的情慾場面挑戰台劇界限，更挖掘人物內心因自由、慾望與孤獨所交織出了人性的複雜深度，而李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育等實力派演員的傾力演繹，更完整呈現了彼此錯綜複雜的情感世界，亦精準捕捉了當代人面對真相與謊言、自主與控制之間的掙扎。

吳慷仁（左）在《親密之海》中為了保護老闆，找瑞瑪席丹談判。（CATCHPLAY+提供）吳慷仁（左）在《親密之海》中為了保護老闆，找瑞瑪席丹談判。（CATCHPLAY+提供）

除了新聞倫理、世代對立與情慾糾葛，在《親密之海》終極預告中，瑞瑪席丹飾演的林莉蓮一句台詞：「民主自由對我們這一代來說，就跟空氣一樣自然，有空氣沒有錢，生活還是不理想吧。」道盡了新世代在享有民主自由的前提下，依然面臨存在感迷惘與自我認同掙扎的現實。

即便民主自由不再是遙不可及的理想，卻又無法填補生活中的現實。經濟壓力與社會競爭讓大家在享有自由的同時，仍感到迷惘、孤獨與尋求自我認同；《親密之海》終極預告結尾的一句話「我有時候連自己是誰都不知道」，則是對身處在這片大海中每個孤獨個體，所拋出的溫柔共鳴。

李銘順在《親密之海》中展現世代對立的價值觀。（CATCHPLAY+提供）李銘順在《親密之海》中展現世代對立的價值觀。（CATCHPLAY+提供）

此外，《親密之海》透過主角間的世代差異，不僅展現了兩個世代的碰撞，也呈現民主自由下個人選擇與社會規範間的緊張關係。預告中李銘順飾演的企業家李憲宏身陷輿論風暴，網路攻擊與新聞撻伐，凸顯了媒體倫理與社群媒體監控衍生的社會生存困境。

《親密之海》中演繹了新世代對自我認同的抗爭。（CATCHPLAY+提供）《親密之海》中演繹了新世代對自我認同的抗爭。（CATCHPLAY+提供）

《親密之海》將於7月18日起在CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV與Amazon Prime Video全球同步首播。

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