（獨家）林昶佐老婆Doris認罹腦部罕見疾病 3年前動刀現況曝光

閃靈團長Doris將帶家人到芬蘭展開新生活。（記者胡舜翔攝）





〔記者陽昕翰／專訪〕閃靈團長Doris被爆罹患腦部罕見疾病，這陣子引起許多親友及粉絲關心，對於老公林昶佐在節目上突然爆料，她接受本報專訪笑說，事前她並不知情，強調現在身體真的沒有大礙，「手術已經過了3年多，現在就是定期追蹤。」

林昶佐將出任駐芬蘭代表，Doris也將開啟新的人生旅程，帶著女兒一起到當地生活。向來低調的她，因為身體狀況引來各界關注，就連家人都跟著緊張起來，無奈表示：「我爸爸被羅東的親友們拷問，歌迷也很擔心，其實手術動完之後，現在的狀況很穩定。」

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Doris親自回應身體狀況，請外界不用擔心。（記者胡舜翔攝）

至於當初如何發現身體出了狀況，Doris受訪表示，前幾年因為做了健康檢查，才發現身體異狀，檢查確認是腦血管的罕見疾病，她跟家人討論後，也決定動刀積極治療。

Doris透露，其實這些年身體沒有不適，只是偶爾會感覺有些暈眩，反倒是醫生說她很幸運，「我的身體可能不適合自然產，幸好8年前生產過程很平安，沒有發生危險。」

Doris認了罹患腦部罕見疾病，已經開刀治療。（記者胡舜翔攝）

Doris坦然面對身體的狀況，透露這些年心臟跟腦部都開過刀，目前已沒有大礙，而她這兩年都跟著閃靈樂團在大港開唱演出，健康狀況無虞。她笑說：「我現在反而要出來證明，我真的很健康。」請親朋好友不用掛心。

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