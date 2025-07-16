港片迷暴動！大導演杜琪峯確定率銀河映像班底來台

導演杜琪峯確定來台出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」專題影展。（資料照，金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕國家電影及視聽文化中心日前宣布，將於8月至9月舉行「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」專題影展，稍早也曝光重磅消息，包括導演杜琪峯、編導游乃海、銀河映像行政總裁朱淑儀、香港資深影評人登徒、編劇陳慧、香港知名影評人卓男都將來台會影迷。

香港電影經歷過80及90年代初的黃金盛世後逐漸走下坡，但1996年成立的銀河映像，在杜琪峯和韋家輝兩位靈魂人物領軍下，旗幟鮮明，一枝獨秀，不但在香港本地電影巿場內確立定位，更一步步憑《PTU》、《柔道龍虎榜》、《黑社會》等電影進軍歐美影展，及後又嘗試開拓中國巿場版圖，銀河映像的發展可謂超越邊際疆界。

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成立將近30年以來，銀河映像被公認為「作者電影與商業電影雙足並行」的華語電影品牌。以創新精神挑戰既有類型的框架，透過對黑幫、警匪、喜劇等類型片的解構與重塑，開創了嶄新的電影語言，形塑獨突的「銀河」電影美學。

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」專題影展主視覺海報。（國家電影及視聽文化中心提供）

銀河映像不拘泥於堅持個性化風格化電影，相繼與中國星、寰亞、美亞、寰宇、海潤、安樂等影視集團合作，拍攝了一系列如《暗戰》、《孤男寡女》、《瘦身男女》、《大隻佬》、《嚦咕嚦咕新年財》、《我左眼見到鬼》、《盲探》等風格與市場兼顧的賣座佳片。

杜琪峯曾解釋，拍攝商業片全是因果問題，「因為銀河映像不去發展一些商業電影，就沒機會去拍一些你喜歡的個人的電影，不拍賀歲片，就沒機會拍《PTU》、《文雀》、《放逐》。拍一些商業片，起碼投資人對你有信心和期待，自己想拍的電影，投入其實不高。」

而「銀河映像，難以想像」的金句出自銀河常合作的演員劉青雲，道出其「突破想像、超越框架、自成一格」的精神所在。此次影展將以《鎗火》作為開幕電影，選映19部銀河映像作品，以「峯迴路轉」、「雙劍合璧」和「系出銀河」為小主題，展現其多元面貌。

「峯迴路轉」聚焦杜琪峯執導作品；「雙劍合璧」呈現他與韋家輝聯手之作；「系出銀河」則精選五位出身銀河映像導演的代表作。另特別放映紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》，帶領觀眾從旁觀角度理解這位電影作者的風格與視野。

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」專題影展將於8月1日至9月2日在國家影視聽中心舉行，詳細場次表、影人出席行程場次請上「國家電影及視聽文化中心」粉絲專頁及官網查詢。票券將於本週五（18日）中午12點會員搶先啟售，下週一（21日）中午12點全面啟售，還有特別以銀河映像為靈感、三項誠意滿滿的套票贈品，請洽OpenTix 購票系統。

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