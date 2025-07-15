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娛樂 最新消息

恭喜！蔡允潔剖腹生「小福寶」5分鐘抱出3500g兒子

蔡允潔剖腹5分鐘生「小福寶」。（紅心字會提供）蔡允潔剖腹5分鐘生「小福寶」。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星蔡允潔喜迎第二胎！今（15日）上午11點進入產房，剖腹產下兒子「小福寶」，寶寶重3500公克、身長52公分，從手術開始到寶寶出生僅花5分鐘，母子均安，老公興奮感動，兒子「小福寶」初判長得像媽媽。

Fraser看到兒子興奮感動，小福寶初判像媽媽。（紅心字會提供）Fraser看到兒子興奮感動，小福寶初判像媽媽。（紅心字會提供）

蔡允潔透露大女兒「小福星」仍在家中，老公為了照顧女兒未能陪產，她昨晚獨自搭乘計程車前往診所待產，情緒複雜不安，放心不下與女兒短暫分開的時間。她希望等尿管拔除、自己恢復得比較好之後再讓女兒來探視，以免孩子看到媽媽術後模樣會害怕。產前爸爸特地打電話來安慰、小福星透過視訊給媽媽打氣，她才放下緊張，迎接新生命的到來。

蔡允潔剖腹生二寶，老公喊像媽媽。（紅心字會提供）蔡允潔剖腹生二寶，老公喊像媽媽。（紅心字會提供）

蔡允潔日前因胎動頻繁深夜急診產檢，虛驚一場後繼續拍攝與出席活動，被粉絲封為「最拚孕婦」，如今喜迎一家四口生活。她將入住護理之家專心坐月子，調養身體。

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