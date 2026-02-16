八點檔男星過年忙翻天 餐廳端菜洗碗兼當活招牌：比拍戲累

〔記者李紹綾／台北報導〕今天是除夕，許多人期待放假團圓，但對正在演出三立八點檔《百味人生》的林佑星來說，過年卻是全年最忙碌的時刻之一。他笑說，別人過年是走春、休息，他的過年關鍵字只有一句話：「微笑地面對客人。」

林佑星過年不休息，在自家餐廳端菜、洗碗。（三立提供）

林佑星透露，老家位於新北市新店，家中經營餐廳多年，規模約20桌，幾乎全年無休。除夕與初二是他「一定要回家端菜」的日子，「一年正常就是除夕、初二、母親節，這幾天一定要回去幫忙。」除夕夜餐廳更是翻兩輪營業，第一輪5點半進場，一路忙到7點半收桌，8點立刻迎接第二輪，兩輪下來將近50桌。

他笑稱自己過年身兼多職，不只要端菜、送菜，還得當「活招牌」和客人合照，「客人要拍照，我當然要很和氣地說謝謝、謝謝。」甚至連洗碗都一手包辦。他細算，平均一桌至少20個碗，兩輪加起來將近1000個碗盤，還不包含杯子。

被問到「拍戲比較累還是過年比較累？」林佑星毫不猶豫回答：「過年比較累，完全不一樣。」談到家人分工，他笑說媽媽一語道破現實：「你現在就剩這個功能了。」老婆與孩子過年也會到餐廳幫忙顧櫃檯，或到附近走走，現在大兒子長大了，甚至會陪著一起端菜，成了最佳小幫手。

雖然過年行程滿檔，林佑星仍不忘顧及家人心情。他表示，原本打算大年初一在家休息，但後來覺得對老婆和孩子有點抱歉，便承諾「你們想去哪，我都帶你們去。」只是想到指南宮或宜蘭的人潮，就讓他忍不住苦笑。他也努力協調拍戲時程，希望能爭取初三、初四多帶家人走春放風。

至於紅包，他笑說：「我都這麼辛苦了！」但該給的還是會給。過去包給爸爸的紅包，常被原封不動轉包給孫子，媽媽則會笑著收下，說要拿去「打八圈」，林佑星也認為：「過年就是孝順。」

對林佑星而言，過年雖然忙碌、勞心又勞力、還得破財，但能一家人聚在一起、一起撐起家業，就是最真實也最踏實的年味。他笑說自己其實「不期待過年」，卻年年準時到位，用行動詮釋什麼叫做責任與團圓。

