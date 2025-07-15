楊紫、李現一集親5次！「浴池裸吻」破尺度甜翻 網激動：成年人愛情請多拍一點

楊紫（左）與李現在《錦繡芳華》終於互訴真情。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫、李現主演古裝續作《錦繡芳華》，開播便空降MyVideo戲劇榜冠軍。隨著劇情進入「撒糖期」，男女主角終於突破心防，互訴真情。在美酒催情下，兩人深吻滾床、直奔激情畫面，李現更主動在床邊正式求婚，點燃兩大蠟燭，霸氣道：「花燭燃盡之前，我們誰也不許離開此屋！」隨即撲倒楊紫唇齒交纏，火辣情節全網沸騰。

《錦繡芳華》飾演護衛的郭喆曬出可燃30天的巨型蠟燭，力挺主君李現。（翻攝自微博）

連同劇演員都自發助攻，包含飾演皇上的曲哲明貼出「可燃48h」的蠟燭笑喊要贊助，飾演護衛的郭喆更狠，曬出可燃30天的巨型蠟燭力挺主君李現，讓網友笑稱：「這根本是史上最強助攻團！」

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《錦繡芳華》講述楊紫飾演的大唐花藝師「何惟芳」，如何靠才智與手藝成為皇上御封的「花商之首」。她得知李現飾演的「蔣長揚」雖背負風流貪官罵名，實則潛伏查案，兩人從同仇敵愾的拍檔漸生情愫。正式認愛後，劇情瘋狂灑糖，天台輕啄、額頭吻、嘴角吻連發，一集親五次不手軟。

楊紫（右）、李現在《錦繡芳華》中浴池裸吻，突破古裝尺度甜翻網。（翻攝自台灣大哥大MyVideo）

李現更邀楊紫共泡湯池，「浴池裸吻」畫面突破古裝尺度，讓網友直呼：「這對CP吻戲太會撩！」、「親得好自然，完全不像演的」、「這才是成年人談戀愛的樣子，請多拍一點！」

魏哲鳴（左）在《錦繡芳華》即便入贅，仍癡纏前妻楊紫。（台灣大哥大MyVideo提供）

正當觀眾沉浸在高糖時刻，《錦繡芳華》劇情急轉直下，瞬間變臉撒刀。蔣長揚遭寧王暗算，胸口遭刺倒地，何惟芳目睹丈夫吐血斷氣，悲痛欲絕卻被前夫劉暢（魏哲鳴 飾）從背後摀口鼻、強行制止。蔣長揚與何惟芳隔空互望，彷彿訣別，畫面令人心碎。劇迷哀號：「上一秒還在床上甜蜜滾，下一秒居然變成生離死別？」、「吻到浴池才剛開始，現在就天人永隔，太虐了吧！」編劇節奏之狠，成功點燃討論熱潮。《錦繡芳華》即將於本週六（19日）迎來最終回。

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