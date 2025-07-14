晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

東京人氣食堂「Fumin」故事搬上大銀幕 中華風家常菜收服人心

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《來自廚房的花束》歷時3年半拍攝，記錄東京人氣食堂「Fumin」與其創辦人「齊風瑞」的料理故事，帶領觀眾一窺傳奇食堂如何以中華風家常菜，跨世代收服人心，成為日本藝文圈心照不宣的口袋名單。

《來自廚房的花束》記錄東京人氣食堂「Fumin」與其創辦人齊風瑞的料理故事。（希望影視提供）《來自廚房的花束》記錄東京人氣食堂「Fumin」與其創辦人齊風瑞的料理故事。（希望影視提供）

人稱「風瑞阿姨」的齊風瑞，父母來自台灣，在日本出生成長的她，融合台日兩地飲食文化，創造出簡單卻獨特的中華風料理。

風瑞阿姨從小就夢想擁有自己的店，因此選擇成為美容師，直到某天，她為朋友準備一頓飯，朋友一句無心的話：「只有我們吃這麼好吃的東西，太浪費了吧！」點燃她開餐館的想法。

《來自廚房的花束》東京50年排隊名店「Fumin」創辦人齊風瑞。（希望影視提供）《來自廚房的花束》東京50年排隊名店「Fumin」創辦人齊風瑞。（希望影視提供）

「Fumin」從開業至今超過半世紀，圈粉無數日本藝文界人士，除了由已故插畫家和田誠先生命名的「蔥油餛飩」、濃郁又開胃的「梅干扣肉」，一道道名菜皆為「Fumin」獨有的風味印記。

《來自廚房的花束》濃郁又開胃的「梅干扣肉」是「Fumin」人氣料理。（希望影視提供）《來自廚房的花束》濃郁又開胃的「梅干扣肉」是「Fumin」人氣料理。（希望影視提供）

料理研究家平野令美、繪本作家五味太郎等多位文化界名人，都是這間店多年的熟客，還有招牌料理「納豆炒飯」更曾獲得日本天團嵐的櫻井翔在節目《1億3000萬人的SHOW頻道》中驚艷推薦：「原來納豆還有這麼美味的吃法！」

在日本上映之際，風瑞阿姨表示：「因為電影的公開，我和小學時代的朋友久違的再次聯絡上了。當時她對我說：『齊小姐是我們的驕傲。』我也希望，透過這部電影讓更多人來看、來找我見面就好了。」

《來自廚房的花束》將於7月25日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中