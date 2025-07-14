東京人氣食堂「Fumin」故事搬上大銀幕 中華風家常菜收服人心

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《來自廚房的花束》歷時3年半拍攝，記錄東京人氣食堂「Fumin」與其創辦人「齊風瑞」的料理故事，帶領觀眾一窺傳奇食堂如何以中華風家常菜，跨世代收服人心，成為日本藝文圈心照不宣的口袋名單。

《來自廚房的花束》記錄東京人氣食堂「Fumin」與其創辦人齊風瑞的料理故事。（希望影視提供）

人稱「風瑞阿姨」的齊風瑞，父母來自台灣，在日本出生成長的她，融合台日兩地飲食文化，創造出簡單卻獨特的中華風料理。

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風瑞阿姨從小就夢想擁有自己的店，因此選擇成為美容師，直到某天，她為朋友準備一頓飯，朋友一句無心的話：「只有我們吃這麼好吃的東西，太浪費了吧！」點燃她開餐館的想法。

《來自廚房的花束》東京50年排隊名店「Fumin」創辦人齊風瑞。（希望影視提供）

「Fumin」從開業至今超過半世紀，圈粉無數日本藝文界人士，除了由已故插畫家和田誠先生命名的「蔥油餛飩」、濃郁又開胃的「梅干扣肉」，一道道名菜皆為「Fumin」獨有的風味印記。

《來自廚房的花束》濃郁又開胃的「梅干扣肉」是「Fumin」人氣料理。（希望影視提供）

料理研究家平野令美、繪本作家五味太郎等多位文化界名人，都是這間店多年的熟客，還有招牌料理「納豆炒飯」更曾獲得日本天團嵐的櫻井翔在節目《1億3000萬人的SHOW頻道》中驚艷推薦：「原來納豆還有這麼美味的吃法！」

在日本上映之際，風瑞阿姨表示：「因為電影的公開，我和小學時代的朋友久違的再次聯絡上了。當時她對我說：『齊小姐是我們的驕傲。』我也希望，透過這部電影讓更多人來看、來找我見面就好了。」

《來自廚房的花束》將於7月25日在台上映。

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