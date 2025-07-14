林俊傑自爆心臟出問題！經紀公司回應了

林俊傑感性透露身體狀況。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／台北報導〕「JJ」林俊傑「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會於北京鳥巢開唱九場，昨天來到最後一場，林俊傑感性告白，自己的心臟出了問題，目前需要服藥控制。對此，他的經紀公司回應了。

林俊傑感性透露身體狀況。（翻攝自微博）

林俊傑表示，去年4月他被診斷出心臟出了問題，每天要靠藥物控制，他感嘆：「這個消息真的讓我震住，我從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速了，我還能唱多久，這個問號， 突然變得好真實。但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，還是會繼續努力。」一席話讓台下觀眾震驚不已，心疼頻喊「加油」。

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他鬆口自己的病情，也在深夜瞬間上了熱搜第一名，歌迷更是難過直呼，「說好要唱到80歲」、「哥只要你健康就圓滿了」、「難怪林爸林媽每場都跟」。

林俊傑鬆口心臟出問題，粉絲都不捨。（翻攝自微博）

對此，林俊傑的經紀公司表示：「謝謝大家的關心！一直有在定期給醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息的時間，把手邊的工作完成就可以好好養身體。」

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