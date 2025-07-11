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娛樂 電視

蔡允潔懷二胎胃酸逆流 堅決「不當三寶媽」原因曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕蔡允潔今出席信義老人日照中心28週年慶，現場挺著孕肚仍親切互動，宣布下週二（15日）將在婦產科進行剖腹生產迎來二寶小福寶。目前懷孕已進入倒數階段，她幽默表示第二胎胃酸逆流、孕吐劇烈，上升15公斤，更曾深夜因胎動急奔婦產科，「檢查後才敢安心回家」。

蔡允潔挺著孕肚出席活動。（記者陳奕全攝）蔡允潔挺著孕肚出席活動。（記者陳奕全攝）

二寶準備過程樂趣多，年僅2歲多的女兒小福星，關心媽媽陣痛時常問：「你還好嗎？要生了嗎？」讓蔡允潔心暖，她提到希望這胎兒子能遺傳她的基因，因女兒和寶寶超音波照都長得像老公Fraser。談到夫妻關係，她幾度透露與老公曾嘗試懷孕中求愛，後因安全與健康因素被婉拒，兩人也討論避孕方式，她說：「不會有第三胎，老公比較傳統，不肯結紮」。

蔡允潔挺著孕肚，與老公出席活動。（記者陳奕全攝）蔡允潔挺著孕肚，與老公出席活動。（記者陳奕全攝）

作為自律母親典範，蔡允潔透露第一胎時曾攜女兒、行李箱甚至手機千斤重入產房；這胎決定輕裝上陣，只帶手機與行動電源，並安排小福星入學後再陪產。她坦言產後將投入工作與家庭平衡，續承接通告與業配。作為公益支持者，她更與老公一同參與日照中心活動，常陪伴長輩，成為孩子與長輩間的橋梁。

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