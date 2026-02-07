King&Prince被押賽馬第一！髙橋海人挺永瀬廉FC：我會加入會員

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓男團「King & Prince」來台參加台視除夕特別節目錄製，日前在台接受訪問，兩人挑戰寫春聯，永瀬廉寫「王子到」，髙橋海人則是「好運到」，最後一格希望兩人自由發揮或者搭配新年畫一隻「馬」，結果寫了「馬」字，讓春聯瞬間變得相當有趣。

King & Prince永瀬廉（左）、髙橋海人展示「王子到、好運到」的春聯。（記者王文麟攝）

King & Prince去年受邀參加日本紅白，今年則是親自來台參加台視紅白的節目錄製，永瀬廉直呼非常開心，因為這是從來沒有過的經驗，可以看到在台灣才能看到的演出，「我雖然是演出者之一，但同時我也用觀眾的心情在欣賞。」

King & Prince永瀬廉（左）、髙橋海人現場互看彼此的春聯，這一段很有趣，遺憾沒有錄影，粉絲看不到。（記者王文麟攝）

在後台，永瀬廉大讚大家都是好人，台灣藝人也喜歡日本動漫，不但用日文打招呼，甚至一開始就用《火影忍者》的「忍術」問候。被問到怎麼回應？髙橋海人笑說，「他們一開始用螺旋丸攻擊，我們接了下來！」

King & Prince永瀬廉（左）、髙橋海人認真寫春聯，小抄放太近還是被拍到了。（記者王文麟攝）

回顧2025年，他們都為自己打出了100分的滿分，髙橋海人解釋，因為2025針對King & Prince有很多的討論、活動很好，是一直在想King & Prince的一年，因此沒有滿分以外的選項。永瀬廉也證實，兩人今年對於King & Prince有很多討論，帶給粉絲很多驚喜，因此也給了滿分。去年永瀬廉舉行台灣首次見面會，髙橋海人認為，去年先是用神秘嘉賓身分參加台視紅白，廉也來辦了見面會，「這是一步一腳印、階段性的走過來，才有機會再次登上台視紅白，感謝廉的付出以及台灣粉絲對我們的支持。」

永瀬廉、髙橋海人最幸福的瞬間都選擇了巨蛋巡演，永瀬廉有感而發，現場來了許多歌迷、照顧他們的工作人員，「兩個人能夠站上巨蛋，那個空間非常特別，我覺得非常溫暖。」髙橋海人則是感慨，兩個人一路努力過來，再次站上巨蛋的瞬間非常幸福，「看到粉絲幸福的表情，我有種想哭的感覺，5萬人的巨蛋會場，不是很容易就能達成的。」他也提到，與米老鼠在巨蛋的3人舞台，是難以忘記的回憶。

King & Prince永瀬廉、髙橋海人被要求拿著春聯做出「馬」的動作。（記者王文麟攝）

King & Prince自2018年出道以來，起起落落，變成兩人體制也有2到3年的時間，髙橋海人感謝永瀬廉一直以來給予的安定力量，「廉不管做什麼事情都很自然、穩定，他的態度是給了King & Prince安定感。」永瀬廉則稱呼髙橋海人是開心果般的存在，不管是上節目，還是錄製一些影片，「當我想開玩笑時，海人就會用想不到的角度吐槽我，很新鮮又很開心，主動營造歡樂氣氛。」

訪問到一半，兩人先提出日本的馬叫聲是「Hee Hee」，後來聽聞台灣是「嘶嘶」，永瀬廉、髙橋海人就笑到不行，記者詢問兩人平常相處模式是否就是如此？他們也異口同聲說就是如此，看得出兩人的好感情。

King & Prince永瀬廉（左）、髙橋海人接受訪問，被要求比愛心也OK，髙橋海人受訪會看著提問者的眼睛，給人好印象。（記者王文麟攝）

近期永瀬廉宣布開設個人FAN CLUB，他解釋，希望能夠跟粉絲有更多互動，有一個能夠談話聊天的空間，「當然我平常是個偶像，但我希望跟大家距離更近，有人與人之間的交流。」被問到髙橋海人是否想要加入會員？髙橋海人笑說想加入，但又顧忌那是永瀬廉與其粉絲的專屬空間，「所以我想說別大張旗鼓，挑一個好時間偷偷加入，我生日是4月3日，想說43000號好了。」

記者詢問為什麼不當001號，等到43000號或許需要一段時間？髙橋海人立刻為隊友人氣掛保證：「很難說喔，說不定一開始就爆掉，我要在一起絕妙的時間，剛好開放的時候拿到那個號碼。」

King & Prince永瀬廉被要求發揮創意填滿最後一格，想了一下；髙橋海人負責的筆劃比較多，還在寫「到」字。（記者王文麟攝）

提到2026年的目標，永瀬廉無厘頭稱：「今年的目標就是馬，萬馬奔騰，今年就是要一路向前衝。」被問到要衝到哪？永瀬廉回應：「要奔到草原！」記者也稱：「如果你們是賽馬，就賭你們當第一名。」永瀬廉也表達感謝。髙橋海人笑著附和，說自己今年的目標也是「馬」，希望帶給粉絲更多驚喜。

兩人後半段似乎像是中了「馬」的毒一般，搭配新歌《Theater》，記者詢問永瀬廉如果當導演，會讓髙橋海人演什麼角色？永瀬廉笑說要讓髙橋海人去外星球上展開一場生存戰。永瀬廉強調他會以導演身分一起去，「我想要在外星球上演一隻馬，希望有個農場養隻馬。」2026《超級巨星紅白藝能大賞》將在2月16日除夕夜於台視頻道播出。

