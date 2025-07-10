晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王傳一處男秀全靠「導盲犬」引路 狂跑85天應戰

呂紹齊（左起）、陳昭婷、卓文萱和大文在《情人哏裡出西施》飾演越國四大美女。（全民大劇團提供）呂紹齊（左起）、陳昭婷、卓文萱和大文在《情人哏裡出西施》飾演越國四大美女。（全民大劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫翠鳳、王傳一等人今排練音樂劇《情人哏裡出西施》，孫翠鳳、王傳一和陳昭婷都是音樂劇新手。王傳一首次挑戰舞台劇，還要邊演邊唱，坦言自己剛開始也相當緊張：「原本很怕會出錯或卡詞，後來進入狀況之後，反而覺得自己比想像中穩。」加上舞台劇前輩林俊逸、林斌在排練時期總是成為他的「導盲犬」，帶領他走位、了解舞台劇專業術語等各種細項。

為了應付舞台劇的體能強度，王傳一每天清晨跑五公里，至今已經連續堅持85天，除了練肺活量，也練體力，他也幽默表示：「現在你們看到我是正常的狀態，上台之後會變得更瘋一點！」

林斌（左起）、王傳一和林俊逸在《情人哏裡出西施》又唱又跳又演。（全民大劇團提供）林斌（左起）、王傳一和林俊逸在《情人哏裡出西施》又唱又跳又演。（全民大劇團提供）

他與孫翠鳳在劇中互動密切，兩人默契十足，笑點頻出。孫翠鳳還爆料：「他雖然是一個大帥哥，但是演的是個為了復仇幾乎喪心病狂不顧形象的勾踐。」王傳一則回敬：「大家覺得孫老師很威風凜凜，私下其實是個超親切的大姐姐，常常教我如何運用袖袍做身段，還看他口傳心授的教導年輕演員們武打動作，劇場裡的氣氛其實非常溫暖。」

此外，卓文萱飾演的西施在這次改編中與陳昭婷的東施成為「閨蜜拍檔」，由於卓文萱曾演過原版，對戲碼細節極為熟悉，在排練場上協助新演員走位、節奏、提醒服裝道具，被導演謝念祖戲稱為「排練導盲犬」，她自己也笑稱：「進劇場才知道我有這個封號！」

《情人哏裡出西施》將於7月11日至13日在臺北表演藝術中心大劇院首演，8月2日至3日於臺中市中山堂接力演出，8月9日至10日南下至高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院展開壓軸場次，購票詳情請洽OPENTIX兩廳院文化生活平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中