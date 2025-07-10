王傳一處男秀全靠「導盲犬」引路 狂跑85天應戰

呂紹齊（左起）、陳昭婷、卓文萱和大文在《情人哏裡出西施》飾演越國四大美女。（全民大劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫翠鳳、王傳一等人今排練音樂劇《情人哏裡出西施》，孫翠鳳、王傳一和陳昭婷都是音樂劇新手。王傳一首次挑戰舞台劇，還要邊演邊唱，坦言自己剛開始也相當緊張：「原本很怕會出錯或卡詞，後來進入狀況之後，反而覺得自己比想像中穩。」加上舞台劇前輩林俊逸、林斌在排練時期總是成為他的「導盲犬」，帶領他走位、了解舞台劇專業術語等各種細項。

為了應付舞台劇的體能強度，王傳一每天清晨跑五公里，至今已經連續堅持85天，除了練肺活量，也練體力，他也幽默表示：「現在你們看到我是正常的狀態，上台之後會變得更瘋一點！」

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林斌（左起）、王傳一和林俊逸在《情人哏裡出西施》又唱又跳又演。（全民大劇團提供）

他與孫翠鳳在劇中互動密切，兩人默契十足，笑點頻出。孫翠鳳還爆料：「他雖然是一個大帥哥，但是演的是個為了復仇幾乎喪心病狂不顧形象的勾踐。」王傳一則回敬：「大家覺得孫老師很威風凜凜，私下其實是個超親切的大姐姐，常常教我如何運用袖袍做身段，還看他口傳心授的教導年輕演員們武打動作，劇場裡的氣氛其實非常溫暖。」

此外，卓文萱飾演的西施在這次改編中與陳昭婷的東施成為「閨蜜拍檔」，由於卓文萱曾演過原版，對戲碼細節極為熟悉，在排練場上協助新演員走位、節奏、提醒服裝道具，被導演謝念祖戲稱為「排練導盲犬」，她自己也笑稱：「進劇場才知道我有這個封號！」

《情人哏裡出西施》將於7月11日至13日在臺北表演藝術中心大劇院首演，8月2日至3日於臺中市中山堂接力演出，8月9日至10日南下至高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院展開壓軸場次，購票詳情請洽OPENTIX兩廳院文化生活平台。

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