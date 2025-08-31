晴時多雲

娛樂 音樂

楊丞琳驚爆動了「不小的手術」 李榮浩貼心陪伴現況曝

〔記者陳慧玲／台北報導〕楊丞琳近期身體出狀況，自爆動了「不小的手術」，幸好老公李榮浩和她的母親陪在身旁，目前她也在休息復原中。

今天楊丞琳談到：「前些日子，我完成了一場不小的手術，目前正在休養中。」她也透露：「本來在去年醫師就建議先安排，但自己把心力都放在演唱會與眼前的工作，這件事也就暫時擱置了。」

楊丞琳還說：「今年回診，為了更長遠的健康考量，我決定調整優先順序，把身體擺在第一位。醫師說，一切進行得很順利，結果也令人放心，後續只要專注在靜養與恢復就好。」她也表示：「雖然不太想讓這段經歷顯得太沉重，但這確實不是件小事。現階段是一個需要時間、也讓我必須暫時停下腳步的必經過程。」

楊丞琳（左）自爆動了「不小的手術」，老公李榮浩（右）陪在身旁。（資料照，記者胡舜翔攝）楊丞琳（左）自爆動了「不小的手術」，老公李榮浩（右）陪在身旁。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於楊丞琳傳出動手術，經紀公司回應：「手術不是因健康出現突發狀況，出於對粉絲的重視，她才選擇分享這段歷程，並報個平安讓大家安心。其他有關醫療的細節我們就不多說了，謝謝大家的體諒與尊重。接下來她會專注在術後調養與新作品的後續進度，期待很快再與大家見面。」

另外楊丞琳也透露：「我曾說過，新專輯會在今年下半年與大家見面，這份承諾不會因任何事而改變。我已在術前完成了所有應盡的準備，希望作品能像以往一樣，成為你們日常的陪伴。」

