江蕙情人節行蹤曝光！他演唱會每場必到 安太座隔空放閃愛妻

〔記者陽昕翰／台北報導〕「二姐」江蕙正在小巨蛋舉辦巡演，昨晚情人節也與現場萬名觀眾一起共度，是她復出後的第21場演唱會。演唱會音樂總監洪敬堯特別在社群發文，透露這天恰巧是老婆大人生日，同時要忙著二姐演唱會，更感謝老婆支持，嘴甜表示二姐唱《甲你攬牢牢》給粉絲聽，他則在心裡唱給老婆聽。

江蕙情人節在小巨蛋跟歌迷共度。（寬宏藝術提供）

洪敬堯曬出與愛妻的合照，打趣稱這天對他來說是「求生大考」，「還好我的『家後』Maple，這麼多年來不只當我的情人、我的賢內助、也是我的製作人，把我這首不安定的旋律，編成完整的樂章。」在社群放閃非常甜蜜。

請繼續往下閱讀...

在巡演期間，洪敬堯也常發文透露演唱會秘辛，提到江蕙把《老樂師》首次選入歌單，就是希望讓台上樂手成為演出主角。對於天后的暖心安排，洪敬堯感動說：「謝謝二姐，總是細膩溫柔的照顧大家，如果，你有來演唱會聽到這首《老樂師》，唱完，也請給台上的樂手老師們大大的掌聲。」

洪敬堯情人節不忘示愛老婆大人。（翻攝臉書）

洪敬堯分享，之前二姐唱到《老樂師》，就有樂手邊彈奏邊紅了眼眶，「好幾位老師是超過20年、30年的舞台人生，第一次，有首歌能唱盡他們台上的酸甜苦辣，很難得，在演唱會中成為一段節目的主角，還被大大的尊榮。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法