網紅奈奈子性愛片流出 遭網友酸「高級妓女」怒告後慘敗

〔記者馮亦寧／台北報導〕從亞洲最大成人創作平台SWAG出道的網紅「Koori」奈奈子，擁有甜美臉蛋及超「胸」身材。去年她被踢爆介入已婚富商家庭，還呼朋喚友叫上姐妹「共侍一男」，元配從手機發現不堪入目的性愛影片。東窗事發後，PTT、Dcard網友很酸「高級妓女」、「肉便器」、「行走的飛機杯」，奈奈子憤而提告5人妨害名譽。士林地檢署調查後，認為留言雖粗鄙難聽，但屬評論範疇，加上奈奈子是自媒體經營者，依法須承擔較高忍受義務，5名網友獲不起訴處理。

去年富商妻子向媒體指控，奈奈子不僅當小三，還「呷好逗相報」帶著姐妹一同服侍富商。奈奈子與多名網美入住富商位於大巨蛋旁的豪宅，簡直就是後宮，激怒富商元配，指奈奈子破壞家庭。

事發後，奈奈子除搬離豪宅更一度關閉IG並神隱2週。雖然奈奈子曾出面喊冤，但爭議不減反增，IG粉絲一度暴增至7.9萬人。PTT八卦版、Dcard閒聊版也有網友留言諷刺奈奈子，她認為已嚴重侵害名譽，提告5名網友。

經檢方調查，5名網友均是男性，亦坦承留言，但一致否認針對奈奈子，表示回應僅針對新聞標題及社會現象，也有人指出自己只是回覆其他網友留言，與奈奈子在現實生活中毫無交集。

士林地檢署認為奈奈子擁有超過7萬名粉絲，且為公開經營自媒體，故屬自願成為公眾討論對象者，應負擔比一般人更高的公平忍受義務。另外，奈奈子本人事後也能透過影片與限時動態澄清，有較強發聲優勢，足以平衡外界影響。

