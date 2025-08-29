晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅奈奈子性愛片流出 遭網友酸「高級妓女」怒告後慘敗

從亞洲最大成人創作平台SWAG出道的網紅「Koori」奈奈子。（翻攝自IG）從亞洲最大成人創作平台SWAG出道的網紅「Koori」奈奈子。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從亞洲最大成人創作平台SWAG出道的網紅「Koori」奈奈子，擁有甜美臉蛋及超「胸」身材。去年她被踢爆介入已婚富商家庭，還呼朋喚友叫上姐妹「共侍一男」，元配從手機發現不堪入目的性愛影片。東窗事發後，PTT、Dcard網友很酸「高級妓女」、「肉便器」、「行走的飛機杯」，奈奈子憤而提告5人妨害名譽。士林地檢署調查後，認為留言雖粗鄙難聽，但屬評論範疇，加上奈奈子是自媒體經營者，依法須承擔較高忍受義務，5名網友獲不起訴處理。

奈奈子不僅當小三，還「呷好逗相報」帶著姐妹一同服侍富商。（翻攝自IG）奈奈子不僅當小三，還「呷好逗相報」帶著姐妹一同服侍富商。（翻攝自IG）

去年富商妻子向媒體指控，奈奈子不僅當小三，還「呷好逗相報」帶著姐妹一同服侍富商。奈奈子與多名網美入住富商位於大巨蛋旁的豪宅，簡直就是後宮，激怒富商元配，指奈奈子破壞家庭。

事發後，奈奈子除搬離豪宅更一度關閉IG並神隱2週。雖然奈奈子曾出面喊冤，但爭議不減反增，IG粉絲一度暴增至7.9萬人。PTT八卦版、Dcard閒聊版也有網友留言諷刺奈奈子，她認為已嚴重侵害名譽，提告5名網友。

奈奈子怒告5名網友，士林地檢署判網友不起訴。（翻攝自IG）奈奈子怒告5名網友，士林地檢署判網友不起訴。（翻攝自IG）

經檢方調查，5名網友均是男性，亦坦承留言，但一致否認針對奈奈子，表示回應僅針對新聞標題及社會現象，也有人指出自己只是回覆其他網友留言，與奈奈子在現實生活中毫無交集。

士林地檢署認為奈奈子擁有超過7萬名粉絲，且為公開經營自媒體，故屬自願成為公眾討論對象者，應負擔比一般人更高的公平忍受義務。另外，奈奈子本人事後也能透過影片與限時動態澄清，有較強發聲優勢，足以平衡外界影響。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中