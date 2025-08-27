薔薔資遣元老攝影師 超狂徵才月薪曝光「還能出國＋居家上班」

薔薔被踩底線宣布開除元老員工。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「薔薔」林嘉凌昨（26日）宣布資遣元老級攝影師，坦言是「忍無可忍」才做出決定，外界也意外發現她的徵才資訊隨之曝光。她所成立的「福利文創」工作室目前正積極徵才，超狂月薪待遇也之曝光，還能不定時出國與彈性居家辦公。

薔薔經紀人表示，團隊原本攝影有3人，近期有新人加入卻因適應不良離開，因此目前由1位原始攝影與2位試用期攝影師支撐工作，團隊正在重新徵才。先前公告的職缺包括「剪輯師」、「企劃助理」等，條件需具備攝影與後製能力，月薪開出6萬以上更成為討論焦點。

至於攝影師Song被網友懷疑遭到薔薔資遣，稍早在社群發聲，雖未正面提到資遣，但留言「不算完美，但很精彩」，似乎為彼此的合作劃下句點。薔薔近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年成立工作室，今年推出Podcast《薔栗膠》，此次人事異動也引起粉絲關注。

