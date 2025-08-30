澎恰恰欠債在中國直播賣地瓜 網驚：從白天賣到深夜

澎恰恰在中國抖音直播賣地瓜，引起網友熱議。（圖擷自Threads）

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澎恰恰在2020年坦承欠下2.4億元鉅額債務並宣布破產，近來有網友發現，他在中國抖音直播賣地瓜等農產品，挺著69歲的身體從白天賣到深夜，在心酸的同時也支持澎恰恰為自己負責。

澎恰恰從白天賣到晚上。（圖擷自Threads）

從網路上的畫面可以看到，澎恰恰在抖音平台開直播，叫賣福建省漳州市六鰲的地瓜，有民眾感嘆他都快70歲了還那麼拚，真的是「了不起，負責」；還有人直說如果是自己活到這個歲數，基本上不會想還錢了。

有中國網友表示，他特地買了5斤（中國500公克為1斤）地瓜來支持澎哥，地瓜確實好吃；還有中國人透露，澎恰恰在福建閩南地區可能還有知名度，但其他地方應該就不認識他了。

若實際點進澎恰恰的抖音帳號，可以看到他除了直播帶貨之外，也一直在推銷自己的泡菜品牌「恰恰好」，目前有將近9萬粉絲，他也有向中國網友解釋自己為何是負債，主要是自掏腰包拍電影所造成的。

