羅智強嗆失職「有愧媒體人使命」 黃暐瀚高EQ回應了

〔記者侯家瑜、林欣穎／台北報導〕國民黨立委羅智強今（1）日上廣播節目《POP撞新聞》，接受媒體人黃暐瀚專訪，卻在直播中當面直指對方，場面一度尷尬。對此，黃暐瀚稍早也向本報做出回應。

羅智強直言許多幕僚私下說黃暐瀚不是以前的黃暐瀚，甚至有人懷疑他變成「綠暐瀚」，並強調最失望的是7月26日罷免案開票當天，節目出現譏笑在野黨的畫面，他不但沒有制止，還跟著附和。羅智強語重心長說：「對我來說，那天你有愧媒體人的職責使命。」

黃暐瀚（左）、羅智強廣播專訪現場交鋒，場面一度火藥味濃。（翻攝自YouTube）

黃暐瀚稍早受訪時並沒有回應太多，不過他坦言每個人都有言論自由，自己尊重來賓的發言與不同意見。據側面瞭解，當時節目剛開錄時氣氛比較尷尬，感覺是羅智強不吐不快、趁著節目笑虧黃暐瀚，但後面兩人還是很平和地在節目結束後一起合影。

相關新聞：當面洗臉！批黃暐瀚「變了」 羅智強：你以前不是這個樣子

