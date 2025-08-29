DoDoMen帶千萬串流天后逛西門町 服飾店巧播她的歌嚇壞本尊

DoDoMen帶Delaney Jane逛西門町時，恰巧聽到本尊的歌曲。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅 YouTuber 團體The DoDo Men最熱門的「帶外國人回台灣」系列，這回竟然出現神展開！成員Eric 在美國洛杉磯街頭隨機邀請路人回台灣，沒想到「帶來」的竟是來自加拿大的千萬串流音樂人 Delaney Jane，更在西門町一處服飾店聽到Delaney Jane的歌，意外成為系列影片最大驚喜。

DoDo Men與Delaney Jane攀談後得知她曾來過台北演出，不過卻沒有深入體驗台灣；當Delaney Jane聽到這次邀請是要安排3天快閃之旅，立刻透過經紀公司確認行程並答應同行。特別的是，一行人逛到西門町一處服飾店時，現場竟隨機播放起Delaney Jane的歌曲，讓本人和DoDo Men都直呼「雞皮疙瘩」，因為完全不是預先安排，堪稱超巧的神級巧合。

Delaney Jane在台灣聽到自己的歌曲大感不可思議。（翻攝自YouTube）

事實上，Delaney Jane可不是一般路人，她是加拿大新世代女聲代表，作品橫掃Spotify與YouTube，代表作《Easy Go》、《Bad Habits》都突破千萬點擊，還曾與國際DJ包括Shaun Frank、Tiësto等人合作，在歐美舞曲圈有極高知名度，此次意外搭上The DoDo Men的企劃，讓不少粉絲驚呼「太不真實了！」。

3天快閃行程結束後，DoDo Men親自送Delaney Jane到機場並依依不捨道別，畫面既真誠又感人。The DoDo Men的影片上線後，網友們全都大感震驚紛紛留言刷爆「這也太扯了吧！」、「居然邀到我歌單裡的人！」、「真的神級巧合！」更期待未來還能再看到Delaney Jane回到台灣。

