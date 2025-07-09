陳大天涉閃兵首復工 遭嗆「犯法還敢上台」親上火線發聲了

陳大天（右）在涉及閃兵案後首度復工，站上舞台炎上鍾明軒（左）。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小蝦」陳大天在捲進「閃兵案風波」後，日前站上《炎上鍾明軒》節目舞台，一登場就語出驚人自嘲「2021年抄襲來北流，2025年抄捷徑，還沒進北流就先進北檢！」以幽默方式淡化醜聞，沒想到立刻掀起網路炸鍋。面對網友質疑「閃兵案」一事，陳大天也以6字做出回應。

陳大天涉造假醫療證明閃兵導致演藝事業及形象重創，他7日以「炎上大將軍」身分踏上《炎上鍾明軒》節目復工，一登場就自嘲「2021年因抄襲來北流，2025年抄捷徑，還沒進北流就先進北檢！」不僅如此，他更對觀眾喊話，「大家本來買的是一份主菜，今天升級成雙拼，如果可以選，我希望拼的不是雞鴨（羈押）。」

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事後，陳大天則在臉書發文自剖低潮，表示不為了證明什麼，只是想不再躲躲藏藏，同時更強調，「人生的低谷很多種，有些是自己掉進去的，有些是自己挖出來的。」表態願為過錯承擔，不過此舉引發正反2派激辯，支持者們給予鼓勵，「人都會犯錯，勇敢面對才是真男子漢」、「調整好狀態，重新出發值得掌聲」。

然而，反對聲浪更是傾巢而出，有人怒轟，「逃兵犯法還敢上台？講這些是想洗白嗎」、「舉手舉得那麼輕鬆，一看就沒當過兵」，甚至酸爆他是「垃圾逃兵」。對於一連串砲火，陳大天親自逐一回應「抱歉」、「就是犯法」以誠實面對換取寬容，不過外界是否買單仍是未知數，甚至有人呼籲節目應該慎選嘉賓，也有網友認為，「這不是娛樂節目該承擔的社會實驗」。

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