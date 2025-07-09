晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳大天涉閃兵首復工 遭嗆「犯法還敢上台」親上火線發聲了

陳大天（右）在涉及閃兵案後首度復工，站上舞台炎上鍾明軒（左）。（翻攝自臉書）陳大天（右）在涉及閃兵案後首度復工，站上舞台炎上鍾明軒（左）。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小蝦」陳大天在捲進「閃兵案風波」後，日前站上《炎上鍾明軒》節目舞台，一登場就語出驚人自嘲「2021年抄襲來北流，2025年抄捷徑，還沒進北流就先進北檢！」以幽默方式淡化醜聞，沒想到立刻掀起網路炸鍋。面對網友質疑「閃兵案」一事，陳大天也以6字做出回應。

陳大天涉造假醫療證明閃兵導致演藝事業及形象重創，他7日以「炎上大將軍」身分踏上《炎上鍾明軒》節目復工，一登場就自嘲「2021年因抄襲來北流，2025年抄捷徑還沒進北流就先進北檢！」不僅如此，他更對觀眾喊話「大家本來買的是一份主菜，今天升級成雙拼，如果可以選，我希望拼的不是雞鴨（羈押）。」

事後，陳大天則在臉書發文自剖低潮，表示不為了證明什麼，只是想不再躲躲藏藏，同時更強調「人生的低谷很多種，有些是自己掉進去的，有些是自己挖出來的。」表態願為過錯承擔，不過此舉引發正反2派激辯，支持者們給予鼓勵「人都會犯錯，勇敢面對才是真男子漢」、「調整好狀態，重新出發值得掌聲」。

然而，反對聲浪更是傾巢而出，有人怒轟「逃兵犯法還敢上台？講這些是想洗白嗎」、「舉手舉得那麼輕鬆，一看就沒當過兵」，甚至酸爆他是「垃圾逃兵」。對於一連串砲火，陳大天親自逐一回應「抱歉」、「就是犯法」以誠實面對換取寬容，不過外界是否買單仍是未知數，甚至有人呼籲節目應該慎選嘉賓，也有網友認為「這不是娛樂節目該承擔的社會實驗」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中