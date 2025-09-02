開箱120元高鐵便當 李明川吐變心真實感受

李明川對高鐵、台鐵便當有不同體驗，突為高鐵便當。（翻攝自李明川臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名造型師李明川1日透露長達台鐵、高鐵，過去熱愛台鐵便當但目前逐漸被高鐵便當征服，無奈說：「抱歉～台鐵便當，我變心了。」

李明川透露原本坐高鐵還習慣買台鐵便當，除果腹也是一種「儀式感」，「自從台鐵便當變成『走味的咖啡』（我終於說出來了，因為感覺在講前任壞話），除非很餓or久沒坐高鐵，不然我早對台鐵便當興趣缺缺。」

他表示過去對高鐵便當的印象並不好，「有坐高鐵的人應該都領教過高鐵便當之前高冷路線，打開便當看起來很好吃，但實際上卻又貴又冷又難吃。我之前吃過好幾次，每次都失望落寞，甚至懷疑人生。」

不過李明川因趕高鐵沒時間用餐，才再次買高鐵便當，結果讓他驚艷，不僅口味出乎意料地好，每樣菜色水準都在水準之上，李明川說：「本來只是充飢，沒想到卻有一點享用美食的幸福感；雖然高鐵便當一個要120元，比台鐵便當貴一些，但雙主餐組合很划算。」

是否正式與台鐵便當「分手」，李明川表示會多吃幾遍再決定，強調食物喜好本來就很主觀，「我的意見並不代表全部。」

