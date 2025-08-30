全靠逾10張台積電！資深女星30年沒工作 57歲驚人現況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深女星倪淑君80年代曾赴香港發展，因電影《陰陽錯》與譚詠麟的「人鬼戀」一炮而紅，後續更接演《鬼線人》、《龍鳳智多星》等經典作品；不過，倪淑君32歲時毅然淡出演藝圈，至今近30年幾乎沒有工作。然而，倪淑君近日罕見現身，坦言這些年全靠投資維生，尤其持有逾10張台積電股票，57歲近況也隨之曝光。

倪淑君憑《陰陽錯》的「張小瑜」一角走紅且片約不斷，事業一度如日中天，不過她認為很少有導演真正懂自己，最終選擇在演藝事業高峰急流勇退，專注於自己的生活。近30年來，倪淑君幾乎未曾出現在螢光幕前，直到近期才罕見接受港媒採訪，談及離開演藝圈後的生活點滴。

請繼續往下閱讀...

陳以文（右起）、倪淑君、陳湘琪、王維明和鄧安寧曾一同出席2022年金馬影展。（資料照，記者王文麟攝）

倪淑君身穿白色西裝、戴黑框眼鏡，狀態依舊保養得宜，57歲模樣驚人，臉上幾乎看不見歲月痕跡，她透露淡出演藝圈後收入來源幾乎全靠投資理財，包括電子股、ETF，其中最大一筆投資就是逾10張台積電股票，當年買進時僅需幾十元，如今價值早已翻倍，讓她能無憂度日。

談及退休生活，倪淑君笑稱自己是「閒閒美代子」，平時不是與閨密打麻將，就是替家人張羅餐食。至於是否可能復出，倪淑君也放話：「如果真有個導演能讓我很悸動，我一毛錢都不收。」一句話再度勾起影迷回憶，讓人不禁期待這位「經典人鬼戀女主角」，能否再度出現在大銀幕上。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法