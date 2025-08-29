晴時多雲

娛樂 日韓

「已停經」AV女優不引退了 霸氣喊話：拍到60歲

翔田千里有夠漂亮，連女生都要淪陷了。（翻攝自X）翔田千里有夠漂亮，連女生都要淪陷了。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本AV女優翔田千里以「媽媽」、「熟女」、「未亡人」系列受到歡迎，出道20年的她最近接受日本媒體專訪，提到自己收回引退宣言一事，並表示希望能拍到60歲。

根據《週刊SPA!》報導，翔田千里在2005年出道，2007年暫時休息，因為她在拍完一部重口味的SM作品之後，覺得自己燃燒殆盡，想要先停下腳步。之後又重啟活動，卻在2010年因為子宮的疾病暫時退出影像相關工作，但2011年又復出，接著2015年全面引退，但2017年又回歸，就一直以現役身分活躍至今。

她坦言，在2015年引退之後嘗試找過新的工作，一開始她以「Shu」（しゅう）為名擔任模特兒，還加入了臨演公司，本來十分順利，卻被粉絲認了出來，考量到廣告主、合作廠商的觀感，最後她失去這份工作。翔田千里把自己當成活在影子裡的人，覺得給公司添麻煩了，更意識到無法在陽光下工作，最後決定辭職。儘管時間很短，不過翔田千里很開心能夠實現夢想。她表示，有很多人是希望變得有名才來當AV女優，但如果在AV界變得有名，未來事業上的「第二春」是不會多好的。

翔田千里保養得宜，完全看不出來已經50多歲。（翻攝自X）翔田千里保養得宜，完全看不出來已經50多歲。（翻攝自X）

翔田千里去年6月曾宣布將在2025年的夏天引退，結果又收回，翔田千里表示，「雖然被要求做的事情從35歲起就沒有變過，不過我的體力已經大不如前，實在不想讓大家看到我步履蹣跚的模樣，而且我也已經停經了，作為女性的機能也跟之前不同了。」

不過轉捩點是，她看到公司來了一位60多歲的新人，或者聽到同年紀的AV女優說「想要繼續演下去」，「我就會想我才55歲，我為什麼要想著引退呢？按照自己的步調走下去不就好了。」看到她們都還在努力，翔田千里覺得沒必要讓自己壓力這麼大，因此希望到了60歲還能拍攝「還曆・翔田千里」的作品，「既然如此我再待個5年也行，所以我才撤回退休宣言。」

如果到了60歲，若感覺還行，翔田千里表示就會繼續拍下去，因此不會再發表「退宣言」，只要還能繼續做下去，就會繼續從事AV女優的工作。

點圖放大body

