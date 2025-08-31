TWICE粉絲注意了！拓元突發公告：真的超出預期

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕粉絲朋友最熟悉的售票系統「拓元」，昨天（30日）突然發布公告，宣布退票作業時間延長，原因似乎與TWICE的購票規則有關。

拓元昨天在網站上公告，宣布因近期退票申請數量超過預期，為求謹慎處理，申請退票20個工作天後，請粉絲於訂單查詢確認訂單，訂單狀態將改為「個人因素退票」或「主辦因素退票」。訂單狀態若無變動，請務必來電或來信確認拓元是否有收到退票申請，退款作業時間約40個工作天（收到退票申請且資料完整起計算），刷卡退款時間將依發卡行之作業時間為準。

近期兩大人氣團體Super Junior、TWICE都是透過拓元售票系統購票，退票數量增加並不意外，不過為何網友普遍認為與TWICE有關呢？因為TWICE採實名制購票，一個人限購2張，且第一張票券「母票」一定強制登入購票用戶的名字，也就是搶票的人一定要去看演唱會的意思。

這也衍伸出一個問題，粉絲常常有親朋好友「幫忙搶票」的狀況，但親朋好友未必要進場看，但這個機制卻導致搶票的人一定要參加，且此次採嚴格實名制，要想鑽漏洞可不容易，因此，親朋好友甚至是黃牛也只能將「母票」退掉，留下第二張可另外輸入的「子票」，才導致拓元退票量爆增。當然這個說法也是網友推測，對於此份退票公告，拓元並未說明是針對哪一個演唱會。

以往外界認為「實名制」是杜絕黃牛的好辦法，但TWICE這樣強制搶票用戶一定要看演唱會的機制，也引來正反兩面的討論。拿近期Super Junior大巨蛋場比較，此次雖然沒有實名制，不過分為三階段售票，最先能搶票的必須要輸入SJ粉絲俱樂部的會員編號，第二天是信用卡用戶，第三天才是全面起售，有粉絲認為，這種方法最有機會讓死忠的粉絲進場，儘管不是實名制，但仍讓粉絲都滿意。

不過不管是什麼樣的方法，一定還是難以杜絕黃牛，一定還是會讓網友有不同看法，你喜歡什麼方法呢？歡迎與我們分享。

