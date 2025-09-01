晴時多雲

娛樂 電視

八點檔女神逛街買比基尼 遭店員懷疑有「特殊需求」

〔記者李紹綾／台北報導〕游詩璟在三立八點檔《百味人生》飾演王振復的女兒「嘉嘉」，由父親一手拉拔長大，對「母親」始終沒有憧憬，甚至覺得那只是個名詞。她個性孤僻、不擅社交，卻意外成了江宏恩的情婦。游詩璟直言：「我很喜歡嘗試新的事物，也希望能呈現不同風格。這次再度挑戰壞女人角色，我準備得特別用心，甚至為戲人生第一次解鎖穿比基尼上鏡，都豁出去了！」

游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（三立提供）游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（三立提供）

為找到最符合角色的「嘉嘉比基尼」，平常愛宅在家的游詩璟特地外出試穿，她笑喊：「我第一次在店裡試穿各種比基尼，店員還懷疑問我是不是有特殊需求，眼神好像覺得我在做黑的。」她甚至購入各式胸貼，研究「比基尼線」，做足萬全準備，也圓了人生第一次經驗。

游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（三立提供）游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（三立提供）

雖然游詩璟的平坦小腹向來令人稱羨，但她仍為戲刻意減重三個月，瘦了5公斤，笑稱：「胸部縮水了，但還好腰線和馬甲線還在。」她每天減少進食量，晚上常常餓到驚醒，血糖過低讓她在片場不時頭暈，還搭配深蹲、仰臥起坐，但苦笑：「第二天穿高跟鞋就鐵腿，根本走不動。」

游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（三立提供）游詩璟瘦身5公斤，穿比基尼亮相《百味人生》。（三立提供）

泳裝戲連拍兩天，游詩璟全副武裝，甚至準備了NuBra，希望帶給觀眾驚豔感，她稱自己其實內向害羞到極致，上場前脫下浴袍的瞬間，不斷在心裡喊話：「你是李嘉嘉！你是李嘉嘉！」下水後，冰冷的山泉水加上淋雨讓她全身直抖，反而忘了害羞，只想快點拍完回家洗熱水澡。

游詩璟（右）在《百味人生》飾演江宏恩的情婦。（三立提供）游詩璟（右）在《百味人生》飾演江宏恩的情婦。（三立提供）

游詩璟笑說，這兩天讓她深刻體會「當你不尷尬，尷尬的就是別人」。她穿著比基尼出場時，現場男工作人員全都眼神僵直望向遠方，不敢直視。而這場戲還意外因星卉突然入鏡，她趕緊潛到泳池底下，硬憋氣超過45秒。游詩璟笑說：「其實我可以憋更久，只是水裡要睜眼，眼睛痛才浮起來。」

