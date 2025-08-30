全場嚇壞！ 八三夭介紹嘉賓突大喊「歡迎江蕙姐」

八三夭高雄巨蛋演唱會氣氛熱鬧。（KKLIVE、不搖就滾提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕八三夭今（30日）晚再次站上高雄巨蛋開唱，這也是他們成團22年來第17次和歌迷一起舉行生日趴，演唱到一半，主唱阿璞突然說要介紹重量級嘉賓，他說出名字時，全場嚇一跳。

今晚八三夭在高雄巨蛋舉行「星展銀行 八三夭 2025 生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會 高雄首站」，阿璞說今天晚上團員的家人都有來，接著演唱和親情有關的歌曲《老媽最常說的十句話》。另外到了歌迷互動點歌環節，阿璞突然大喊說要介紹嘉賓：「歡迎江蕙姐」，他這一說台下歌迷真的有嚇到，阿璞趕緊說：「沒有啦，江蕙姐在小巨蛋。」

請繼續往下閱讀...

八三夭演唱會獻唱許多夯曲。（KKLIVE、不搖就滾提供）

結果阿璞介紹的「大咖嘉賓」，原來是大螢幕裡頭的「大逃鯊」，只要大逃鯊游到哪裡，那裡的歌迷就有機會點歌，有粉絲點《怪物》，屬於較冷門歌曲，阿電笑說：「連歌詞都不知道。」結果團員在台上吵起來，說有歌詞可以看，邀請全場歌迷一起幫忙唱。另外也有歌迷點到《某某》，阿璞滿足歌迷唱這首歌，被讚好聽。

八三夭今晚也帶來《眉飛色舞》、《給想要綻放的人》等眾多歌迷喜愛歌曲，全場歌迷聽得好嗨，另外有女粉絲穿著婚紗造型到場，大喊：「昨天是七夕。」結果阿璞耍冷說：「七夕隔天就是牛郎織女分開的時候。」逗笑歌迷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法