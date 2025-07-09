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艾怡良突取消小巨蛋演唱會 徐佳瑩喊話力挺：這決定很勇敢

徐佳瑩為「小黃帽交通安全公益計畫」擔任代言人。（記者胡舜翔攝）徐佳瑩為「小黃帽交通安全公益計畫」擔任代言人。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐佳瑩為「小黃帽交通安全公益計畫」擔任代言人，透露自己在家教小朋友，就是一而再、再而三的反覆教學，直到他們學會。至於自己是不是個有耐心的媽媽？她打趣：「這不好說。」

被問到有沒有想過幫小孩寫兒歌？她說她之前寫過一首歌就叫《兒歌》，但如果是要創作真正適合讓小朋友唱的歌，可能需要跳脫自己創作的習慣，完全以小朋友的角度來寫，是一件需要從長計議的事。

徐佳瑩為「小黃帽交通安全公益計畫」擔任代言人。（記者胡舜翔攝）徐佳瑩為「小黃帽交通安全公益計畫」擔任代言人。（記者胡舜翔攝）

⁠對於好友艾怡良因狀態不佳取消了小巨蛋演唱會，她感到有點心疼，因為同樣身為歌手，知道她要做這樣的決定，真的是很勇敢，然後也不容易。「我覺得我們能做的就是先在旁邊陪著，告訴她這沒有關係，本來就是要在自己的狀態最好的時候再去做這麼重要的事情，讓她知道我們都會等她。」

她說，⁠自己設身處地想過艾怡良的狀況，「如果是我的話，目前我其實只會想躲起來，會需要一點私密的空間，以及讓我知道有人會等我、給我時間的這種安全感。所以我覺得我就先不吵她。」

徐佳瑩為「小黃帽交通安全公益計畫」擔任代言人。（記者胡舜翔攝）徐佳瑩為「小黃帽交通安全公益計畫」擔任代言人。（記者胡舜翔攝）

最近徐佳瑩都在忙「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，已經逐漸接近尾聲，接下來是新加坡、馬來西亞和澳洲場，預計會巡迴到九月。新專輯目前剛站上起跑線，要等演唱會告一段落之後才能專心創作。至於巡演會不會再唱回台北？「有機會啦，但我覺得可能要等有新專輯之後比較好。」

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