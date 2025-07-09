晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鏡電視遭檢舉「節目未審先偷跑」！電視台發聲親解實情

鏡電視發聲。（翻攝自鏡電視官網）鏡電視發聲。（翻攝自鏡電視官網）

〔記者林欣穎／台北報導〕民眾黨副秘書長許甫今（9）日在NCC開記者會，批鏡電視2度違反當初上架條件製播政論節目，對此，記者求證其電視台，鏡電視稍早也做出回應。

民眾黨今早到NCC檢舉鏡電視，二度違反「不製播政論節目」承諾，自今年6月30日起為大罷免製播政論節目「有話鏡來講」，NCC日前回覆民眾黨立委林國成，鏡電視曾在6月19日鏡新聞申請營運計畫變更，但仍在審理中。

鏡電視節目《有話鏡來講》。（翻攝自YT）鏡電視節目《有話鏡來講》。（翻攝自YT）

對此，鏡電視發聲強調，訪談性新聞節目《有話鏡來講》，該節目係依照既有營運計畫書內容製播之訪談性新聞節目，內容聚焦公共議題，形式與定位皆符合既有規範與相關法律。並表示：「民眾黨人士質疑內容諸多不實，顯然未掌握基本時序與相關法律規範，本公司深感遺憾」。

鏡電視聲明全文：

針對今日（9日）民眾黨人士對本公司節目內容提出質疑一事，本公司說明如下：

一、 本公司秉持新聞媒體專業，推出時事訪談性新聞節目《有話鏡來講》，該節目係依照既有營運計畫書內容製播之訪談性新聞節目，內容聚焦公共議題，形式與定位皆符合既有規範與相關法律。

二、 民眾黨副秘書長許甫先生指本公司營運計畫書變更「於6月19日提出申請」，實則本公司早於2024年5月31日即依衛星廣播電視法規定向NCC提出申請，目前該案仍在NCC審理中，惟此申請案與本公司現有節目內容並無直接關聯。

三、 本公司再次強調相關營運皆依法規及主管機關行政處分附款辦理，民眾黨人士質疑內容諸多不實，顯然未掌握基本時序與相關法律規範，本公司深感遺憾，期盼各界理性溝通，共同維護媒體環境，勿以政治立場干擾新聞自由與節目製播空間。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中