鏡電視遭檢舉「節目未審先偷跑」！電視台發聲親解實情

鏡電視發聲。（翻攝自鏡電視官網）

〔記者林欣穎／台北報導〕民眾黨副秘書長許甫今（9）日在NCC開記者會，批鏡電視2度違反當初上架條件製播政論節目，對此，記者求證其電視台，鏡電視稍早也做出回應。

民眾黨今早到NCC檢舉鏡電視，二度違反「不製播政論節目」承諾，自今年6月30日起為大罷免製播政論節目「有話鏡來講」，NCC日前回覆民眾黨立委林國成，鏡電視曾在6月19日鏡新聞申請營運計畫變更，但仍在審理中。

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鏡電視節目《有話鏡來講》。（翻攝自YT）

對此，鏡電視發聲強調，訪談性新聞節目《有話鏡來講》，該節目係依照既有營運計畫書內容製播之訪談性新聞節目，內容聚焦公共議題，形式與定位皆符合既有規範與相關法律。並表示：「民眾黨人士質疑內容諸多不實，顯然未掌握基本時序與相關法律規範，本公司深感遺憾」。

鏡電視聲明全文：

針對今日（9日）民眾黨人士對本公司節目內容提出質疑一事，本公司說明如下：

一、 本公司秉持新聞媒體專業，推出時事訪談性新聞節目《有話鏡來講》，該節目係依照既有營運計畫書內容製播之訪談性新聞節目，內容聚焦公共議題，形式與定位皆符合既有規範與相關法律。

二、 民眾黨副秘書長許甫先生指本公司營運計畫書變更「於6月19日提出申請」，實則本公司早於2024年5月31日即依衛星廣播電視法規定向NCC提出申請，目前該案仍在NCC審理中，惟此申請案與本公司現有節目內容並無直接關聯。

三、 本公司再次強調相關營運皆依法規及主管機關行政處分附款辦理，民眾黨人士質疑內容諸多不實，顯然未掌握基本時序與相關法律規範，本公司深感遺憾，期盼各界理性溝通，共同維護媒體環境，勿以政治立場干擾新聞自由與節目製播空間。

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