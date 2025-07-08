從東方貓王到公益典範 林沖用一生演繹不朽人生

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深藝人、有「鑽石歌王」美譽的林沖，於民國114年7月7日晚間在睡夢中安詳辭世，享耆壽92歲，消息由家屬、兒子吳台生先生證實。這位台灣演藝圈的重要傳奇人物，用一生走過舞蹈、影視、歌唱與公益四大舞台，將自己的一生演繹得如鑽石般璀璨。

林沖1933年出生於台南，最初並非以歌手身分踏入演藝圈，而是以舞蹈展露才華。1955年，他在全國民族舞蹈大賽中憑藉《高山獵人舞》和《小夫妻回娘家》奪下社會成人組甲等第二名與雙人舞第三名，展現驚人舞台魅力。也是同年，在演員魏平澳的介紹下，他參演由白克執導的台語片《黃帝子孫》，正式進入影壇。

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「鑽石歌王」林沖。（資料照，記者陳逸寬攝）

1957年退伍後，林沖全心投入電影事業，主演多部膾炙人口的台語電影，包括《鬼湖》、《虎姑婆》、《第一特獎》等，是1960年代台灣電影的重要代表人物。1961年，他赴日深造，進入日本大學藝術學部影劇科，就學期間因流利的中日文能力，受到劇作家菊田一夫賞識，參演東京寶塚劇場的歌舞劇《香港》，並受好評。此後陸續出演《春之舞》、《南十字之女》等多部歌舞秀，展開他的日本星途。

1968年，林沖受邀到香港著名的海運夜總會駐唱，他融合舞蹈、歌唱與華麗造型的演出，引發轟動，贏得「東方貓王」之稱。隨即被邵氏電影公司簽下，主演由名導張徹執導的《大盜歌王》，票房亮眼，片中插曲《鑽石》廣為流傳，也讓他獲得「鑽石歌王」的封號，成為華語流行文化的經典象徵。

晚年的林沖將人生重心轉向公益，近20年與「台灣優質生命協會」密切合作，經常前往社福機構演出、探訪失能長輩與身心障礙者，用歌聲溫暖無數心靈。2011年他罹患攝護腺癌，所幸成功抗癌，並受洗成為基督徒，將自己的病痛歷程轉化為激勵他人的力量。

林沖（右二）堅持參與每一場公益探訪，右起為紀寶如、石中玉、林松義、司馬玉嬌、紀麗如。（資料照，記者陳奕全攝）

雖然三年前進行左腿手術導致行動不便，甚至歷經多次跌倒與大手術，但林沖從不言退。即便需仰賴輪椅與拐杖，他仍堅持參與每一場公益探訪。他對生命的熱愛與堅持，感動無數人，成為真正的「人間國寶」典範。

林沖（中）3年前進行左腿手術導致行動不便，甚至歷經多次跌倒與大手術，但林沖從不言退。（記者陳奕全攝）

如今「鑽石歌王」已然謝幕，但他留下的，不僅有一首首膾炙人口的歌聲、一幕幕動人的影像，更有一段段觸動人心的公益足跡。他用一生證明：藝術的光芒不會熄滅，愛與堅持將永遠流傳。

台灣優質生命協會也將協助安排後續追思儀式，向這位傑出的藝術家致上最後的敬意。林沖的傳奇人生，將永遠銘刻在台灣文化史的記憶中。

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