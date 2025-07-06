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娛樂 最新消息

金在中90度鞠躬！感謝台粉無懼丹娜絲颱風 驚見「濟公」到場加持

金在中賣力開唱，出道超過20年實力仍超級強。（記者王文麟攝）金在中賣力開唱，出道超過20年實力仍超級強。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星金在中今天（6日）在台北國際會議中心開唱，偏偏撞上颱風「丹娜絲」增強，金在中關心粉絲們的安全，表示粉絲今天冒險來看他表演，自己也希望大家盡全力來同樂，「突破颱風重圍來看我，真是謝謝你們！如果沒有人來，這個表演就毀了！」並當場90度鞠躬表達感謝，實在有夠感動。

面對颱風來襲，金在中詢問粉絲「沒關係嗎？」台下粉絲齊喊「沒關係」，金在中坦言：「因為颱風來，我還擔心你們不來，又想等一下你們要怎麼回家呢？飛機取消怎麼辦？多待一天嗎？你們很有錢嗎？我很擔心大家。」不過既然粉絲都已經到齊，金在中也帶來多首精彩歌舞表演，包括《Last Vow》、《Goal in》等歌曲，炒熱現場氣氛。

金在中舉起右手，要台下粉絲嗨起來。（記者王文麟攝）金在中舉起右手，要台下粉絲嗨起來。（記者王文麟攝）

不過話講到一半，金在中突然抱怨台灣場地很難找，「為什麼找不到場地啊？明年要開演唱會，現在就要找場地？我現在都不確定有沒有要發專輯，怎麼可能現在就找明年的場地？」他還當場詢問「有沒有負責場地的人啊，明年我要使用」。他表示，這次亞巡台北站因為場地關係，所以沒有延伸舞台，不過他認為TICC的場地跟搖滾風格很搭，大家應該能夠很盡興的玩。果然在獻唱《Summer J》時，金在中展現搖滾精神、跟著音樂擺動，還把當場潑水，氣氛熱烈。

此次演出的dress code是灰色，他點了6位具有創意的粉絲，其中一對小兄妹被媽媽帶來看金在中，金在中嘴巴超甜，還問這位媽媽說「是姐姐嗎？喔！是媽媽啊，我以為是帶弟弟來。」另外一對成年兄妹檔，兩人都是金在中的粉絲，男粉絲還比出手指愛心告白，金在中表示很喜歡看到有男粉絲到來，更發現今天來了不少男性，並要全場男性發出尖叫聲，低沉的吼叫聲響徹TICC，讓金在中相當滿意。

弟弟扮成濟公的樣子來看演唱會，得知他扮的是濟公，金在中還當場打起醉拳，並收下對方的葫蘆，詢問「我需要裝什麼給你」，男粉絲竟回應「你的愛」，金在中肉麻的「愛心注入」，讓現場掀起尖叫聲。

金在中與粉絲互動，還虧粉絲也年紀大了。（記者王文麟攝）金在中與粉絲互動，還虧粉絲也年紀大了。（記者王文麟攝）

金在中出道超過20年，他見證粉絲從少女到變成孩子的媽，他感慨：「我已經有年紀了，你們應該也有點年紀了吧，我累了你們應該也會累吧！」此話一出立刻引起台下粉絲不滿，金在中分別要台下40代、30代及20代的粉絲尖叫，結果全場女性都在20歲時尖叫，讓金在中無奈笑說：「你們看吧！年齡不是太重要的問題。」他很有感觸，卻也有些落寞的說：「為什麼你們離開就不再回來，為什麼只有我還在這裡，不過我永遠都是開放，你們隨時都可以回來喔。」並跟在場男粉約定好，下一次還要見面。

金在中特別與男粉打勾勾，下次還要見面。（記者王文麟攝）金在中特別與男粉打勾勾，下次還要見面。（記者王文麟攝）

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