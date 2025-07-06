「人間青蛇」再現？ 范冰冰高衩古裝向張曼玉致敬

范冰冰高衩長裙大秀修長美腿。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕43歲的范冰冰自2018年因稅務風波遭中國演藝圈封殺後，近年來將事業重心逐步轉向香港，並持續透過社群平台維持高曝光度。近日，她釋出一組古裝大片，向經典電影《青蛇》中張曼玉飾演的「小青」致敬，極具視覺衝擊的造型迅速掀起熱議。

范冰冰釋出古裝大片。（翻攝IG）

照片中，范冰冰身穿一襲翠綠華麗古裝，微露香肩，搭配濃艷妝容與古典髮型，漫步於野溪與叢林之間，散發出濃烈的東方神秘魅力。她躺臥於溪水中，高衩長裙勾勒出修長美腿，盡顯撩人妖魅風情，與過往冷艷優雅的形象形成強烈對比，引發網友熱烈討論，驚呼：「根本是人間青蛇，性感爆棚！」

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范冰冰釋出古裝大片。（翻攝IG）

范冰冰也在貼文中寫道：「有多久沒看到古裝了？」短短一句話，立刻勾起網友對她過往古裝代表作的回憶與期待有，但部分網友指出這次造型略顯浮誇，妝容過濃、造型過於繁複，反而掩蓋了范冰冰本身的氣質，隨即粉絲們為她護航，表示這次造型靈感源自知名武俠遊戲《逆水寒》，本來就是主打華麗濃烈的美學風格。

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